Huyó de una persecución policial en Roca y dejó una moto tirada en la calle: tenía pedido de secuestro

Persecución en Roca: un motociclista huyó, abandonó el rodado y la Policía confirmó que tenía pedido de secuestro por hurto.

Un procedimiento policial desarrollado durante la madrugada de este lunes en General Roca terminó con el secuestro de una motocicleta que tenía pedido activo por hurto. El conductor logró escapar tras una breve persecución y es intensamente buscado. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, cuando efectivos de la Unidad 21 realizaban tareas de prevención en el barrio Tiro, en un sector conocido como “Rincón”. Allí detectaron un motovehículo en actitud sospechosa y decidieron intervenir.

Intento de identificación y fuga

Según se informó, el conductor circulaba por calle Montevideo vestido con ropa oscura y con el casco colocado, cubriendo su rostro. Ante esta situación, los uniformados intentaron interceptarlo para proceder a su identificación.

Sin embargo, al descender del móvil policial, el motociclista realizó una maniobra evasiva y se dio a la fuga a gran velocidad en dirección este. Esto dio inicio a una persecución por distintas calles del sector.

Hallazgo del rodado abandonado

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los efectivos perdieron de vista al sospechoso en inmediaciones de calle Ameghino. Minutos después, lograron ubicar el motovehículo abandonado sobre la vía pública, sin su conductor.

El rodado, una motocicleta marca Mondial de 150 cc, fue inmediatamente verificado a través del sistema 911 Río Negro Emergencias, lo que permitió confirmar que tenía un pedido activo de secuestro por hurto desde el 28 de noviembre de 2025, solicitado por la comisaría Tercera.

Intervención judicial

Tras la constatación, la Policía procedió al secuestro del vehículo y su traslado a la unidad policial correspondiente. En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de turno.

La fiscal dispuso el inicio de un legajo judicial por encubrimiento, mientras continúan las tareas para dar con el conductor que logró escapar en la oscuridad.