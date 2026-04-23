Adolescente apuñalado afuera de un colegio en Viedma: son tres los demorados, dos son menores

Un adolescente fue interceptado por un grupo de individuos este mediodía tras salir de un establecimiento educativo. La Policía de Río Negro logró capturar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar y brindó detalles del hecho.

Ataque con arma blanca en la vía pública

El hecho ocurrió este mediodía sobre la calle Buenos Aires, una de las arterias principales de la capital rionegrina. Según informó el jefe regional, comisario inspector Darío Osman, la víctima —un joven que acababa de salir del Colegio N° 8— caminaba junto a sus compañeros cuando fue interceptado por tres personas.

En medio del abordaje, un adolescente de 15 años extrajo un arma blanca y le provocó una herida cortante. Desde la fuerza policial aclararon que, si bien el joven es alumno de la institución mencionada, el ataque no tuvo relación con el colegio ni sucedió en el interior o frente al edificio, sino que fue un incidente estrictamente de la vía pública.

Rápido operativo y detenciones

Gracias a la intervención del personal policial que realizaba tareas preventivas en la zona comercial, se activó un operativo cerrojo que permitió localizar a los atacantes en las inmediaciones pocos minutos después.

Los demorados por la Policía son un menor de 15 años señalado como el presunto autor material de la agresión, un segundo menor de edad que acompañaba al grupo y un joven de 19 años quien fue trasladado a la unidad policial para la averiguación de antecedentes.

Estado de salud de la víctima

El adolescente herido recibió asistencia médica inicial en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital local en compañía de su padre. Tras los exámenes de rigor, los profesionales de salud confirmaron que la lesión es de carácter leve y que el joven se encuentra fuera de peligro.

Investigación en curso: cámaras y testimonios

La Fiscalía ya tomó intervención en el caso. Actualmente, personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales trabaja en la recolección de pruebas fundamentales.

La investigación se centra en el relevamiento de las cámaras de seguridad del sistema de emergencias 911 y de dispositivos particulares de las viviendas de la zona. Asimismo, se están tomando declaraciones testimoniales a familiares y testigos presenciales para determinar el móvil de la agresión y avanzar en el esclarecimiento definitivo del hecho.