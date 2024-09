“Rompieron todo”: desvalijan casas módulo destinadas a petroleros en El Chañar

«Te da bronca, porque soy un pequeño inversor que apuesta por la localidad», dijo Sergio Gómez, propietario de tres módulos habitacionales que fueron desvalijados este jueves en San Patricio del Chañar.

Según explicó, habrían sido varias las personas las que entraron violentando las cerraduras y se llevaron mobiliario y artefactos eléctricos. «Se llevaron termotanques, aires acondicionados y arrancaron las griferías de los baños y cocinas», repasó el hombre que está construyendo siete módulos a pocos metros de la Ruta 7.

«Es una zona muy transitada, asfaltada, es increíble que alguien se haya ido con un termotanque al hombro», cuestionó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El hombre detalló que la situación excede su caso y que otras personas que deciden invertir en el negocio habitacional en la localidad, sufrieron hechos vandálicos.

Se llevaron la grifería de las casas.

«Yo ahora voy a replantearme como sigo, es una lástima porque el lugar es muy lindo, pero si equipo otra vez me lo van a robar, no hay seguridad en San Patricio del Chañar es lamentable«, expuso.

«Esta gente no entiende que no le roba a un empresario, soy un veterinario que juntó algo y lo puso acá, para generar, pero esto me golpea porque no soy una empresa», dijo.

Elementos vandalizados en San Patricio del Chañar.

Gómez radicó la denuncia, pero no se hace muchas ilusiones de poder recuperar la totalidad de los elementos robados.

Como reveló un informe de Diario RÍO NEGRO los delitos contra la propiedad lideran el ranking en las localidades de Vaca Muerta. Solo en la comisaría 13 de San Patricio del Chañar que trabaja sobre 3.600 km² en el primer semestre del 2024 se registraron 253 hechos.

El precio de los alquileres y la demanda del rubro petrolero, incentivan este tipo de emprendimientos habitacionales. Sin embargo, la infraestructura de seguridad no brindaría las garantías para acompañar este tipo de negocio.