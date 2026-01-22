Salió de Río Negro con 27 toneladas de un químico para elaborar drogas y fue incautado en Córdoba

Un cargamento de 27,5 toneladas de carbonato de sodio, un precursor químico usualmente utilizado para la elaboración de pasta base y cocaína, fue incautado en Córdoba durante un control vial de Gendarmería Nacional. El camión había iniciado su recorrido en la provincia de Río Negro con destino a Catamarca.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 35, donde los efectivos detectaron que la sustancia era transportada sin la documentación y autorización exigida por la normativa vigente, lo que derivó en el decomiso total de la carga.

Control sobre la Ruta 35

El operativo estuvo a cargo del personal del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”, que detuvo la marcha de un camión con acoplado a la altura del kilómetro 708 de la Ruta Nacional 35. Al identificar el itinerario Río Negro–Catamarca, los gendarmes profundizaron el control físico del rodado.

Durante la inspección, los efectivos constataron que el transporte llevaba bolsas de gran tamaño que contenían carbonato de sodio, un químico considerado precursor para la producción de estupefacientes.

Incautación del precursor químico

Tras verificar que el chofer no contaba con la autorización legal correspondiente para el traslado de la sustancia, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Río Cuarto, además de un inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional.

Con esa autorización judicial, Gendarmería procedió a la incautación de la totalidad del cargamento, que alcanzó los 27.500 kilos de carbonato de sodio.

Actuaciones judiciales

Las actuaciones se labraron en infracción al Artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes, que regula el control y transporte de precursores químicos. La sustancia quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en la cadena de traslado.