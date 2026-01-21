Allanamientos en Lamarque: armas de fuego, plantas de cannabis y animales protegidos rescatados

Una serie de allanamientos realizados por la Policía de Río Negro en la localidad de Lamarque arrojó resultados positivos, con el secuestro de armas de fuego, plantas de cannabis, animales protegidos y diversos elementos de presunta procedencia ilícita. Las medidas fueron dispuestas por el Ministerio Público Fiscal de Choele Choel en el marco de una investigación por presunta tenencia y portación de armas de fuego, a partir de denuncias por amenazas y disparos ocurridos en establecimientos rurales del Valle Medio.

Operativos simultáneos en zonas urbanas y rurales

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 16:30 del martes y se extendieron hasta pasadas las 21, con allanamientos simultáneos en sectores rurales y en la planta urbana de Lamarque. La intervención fue coordinada por el MPF y ejecutada por distintas unidades especializadas de la fuerza provincial.

Secuestros en un predio rural

En uno de los allanamientos realizados en zona de chacras, el personal policial secuestró dos teléfonos celulares para ser peritados y una importante cantidad de elementos, entre ellos equipos de comunicación HT, un televisor, una bicicleta y máquinas de coser. Todo fue incautado de manera preventiva, ya que el ocupante del lugar no pudo acreditar su propiedad.

En el mismo predio se hallaron cuatro charitos, lo que configuró una infracción a la Ley de Fauna, dado que el ñandú es una especie protegida. También se dispuso el secuestro de alrededor de 30 ovinos de raza, ante la falta de documentación que avalara su procedencia.

Cannabis y nuevas imputaciones

Durante el allanamiento rural, los efectivos encontraron además diez plantas de cannabis, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal e inició una causa por infracción a la ley de estupefacientes.

El ocupante del lugar fue imputado por varios delitos, ya que durante el procedimiento mantuvo una conducta hostil y agresiva hacia el personal policial. Se le atribuyeron los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad, además de las infracciones a las leyes de fauna y de estupefacientes.

Armas en otra chacra y en la ciudad

En otro establecimiento rural, ubicado sobre la Ruta 250, se procedió a la identificación de varias personas y al secuestro de un arma de fuego larga calibre 16, junto con cartuchos del mismo calibre, uno de ellos percutado. La Justicia ordenó también la incautación de los teléfonos celulares del propietario del lugar y del cuidador.

De manera simultánea, otro allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de calle San Martín, entre las calles 300 y 400 de Lamarque. Allí se secuestró un revólver calibre 32 con cartuchos, un arma de fuego calibre 22 con municiones y un aire comprimido con balines de acero.

Denuncias previas y amplia participación policial

La investigación se originó a partir de la denuncia de trabajadores rurales, quienes afirmaron haber sido amenazados verbalmente y luego con disparos de arma de fuego mientras realizaban un reclamo laboral. Vecinos del sector corroboraron haber escuchado detonaciones ese mismo día.

De los allanamientos participaron efectivos del Cuerpo de Investigación Judicial del Valle Medio, Brigada Rural, Brigada Motorizada, COER, Gabinete de Criminalística, Toxicomanía y Leyes Especiales, y la Planta de Verificación de Automotores.