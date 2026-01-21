Buscan a una mujer que fue vista por última vez en una estación de servicio de Cipolletti

Alerta en el Alto Valle por la desaparición de una mujer. Foto: archivo.

La Policía de Río Negro lanzó una búsqueda urgente en Cipolletti para dar con el paradero de Mercedes Ailen Sandoval, una mujer de 34 años cuyo rastro se perdió en las últimas horas. El operativo se concentra en la ciudad y zonas aledañas del Alto Valle.

Búsqueda de persona en Cipolletti: datos clave para colaborar

Según informó la Policía, la mujer es de contextura robusta, tez blanca y mide 1,55. Tiene pelo ondulado largo, ojos marrón oscuro, una cicatriz en el abdomen y marcas en las muñecas. También se indicó que posee tratamiento psicológico.

El pedido oficial difundido por la fuerza provincial solicita que cualquier información sea comunicada al 911 o a la unidad policial más cercana. El operativo está a cargo del destacamento 114°.

Imágenes relevadas por la Policía de Río Negro en una estación de servicio, incorporadas a la búsqueda de persona en Cipolletti.

Fuentes policiales indicaron que los últimos registros visuales corresponden a imágenes captadas en una estación de servicio de Cipolletti, entre las 18.00 y 19.00 de este martes.

Testimonios y recorridos previos bajo análisis de la Policía de Río Negro

La investigación incorporó datos sobre movimientos previos fuera de Río Negro. La mujer partió desde Taquimilán, el pueblo de Neuquén ubicado cerca Chos Malal, hacia Cipolletti, donde se perdió el contacto.

Operativo de la Policía de Río Negro en Cipolletti por la búsqueda de Mercedes Ailen Sandoval, de 34 años.

La Policía trabaja con relevamientos recientes y cruces de información. Desde la fuerza reiteraron la importancia de aportar datos certeros y a tiempo. La búsqueda de la persona se mantiene activa.