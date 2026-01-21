Intento de robo a mano armada derivó en enfrentamiento a tiros con la Policía en Roca: hay dos detenidos

Un violento episodio delictivo se registró durante la madrugada de este miércoles en Roca, cuando dos hombres armados protagonizaron robos y se enfrentaron a tiros con efectivos policiales durante un operativo de prevención. El hecho culminó con una persecución, disparos de arma de fuego, el secuestro de un revólver, una motocicleta y otros elementos, y la aprehensión de dos sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia.

Alerta radial y despliegue policial

El procedimiento se inició esta madrugada, alrededor de la 1, cuando el Comando Radioeléctrico alertó sobre dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta Honda Titan roja y que habrían cometido un hecho delictivo en la zona de calles San Juan y Gelonch.

Con esos datos, personal policial que patrullaba preventivamente por calle Gelonch se dirigió al sector. Al llegar a la intersección con Aníbal Troilo, los efectivos observaron una motocicleta con características similares, estacionada entre la arboleda del paseo público, lo que motivó un control inmediato.

El enfrentamiento a tiros

En ese contexto, los policías advirtieron la presencia de dos hombres que se aproximaban al rodado. Uno vestía buzo negro y bermuda azul, mientras que el otro llevaba remera oscura y pantalón corto violeta, portando un arma de fuego tipo revólver.

Según la Policía, los uniformados dieron la voz de alto y solicitaron que arrojaran el arma al suelo, pero los sospechosos hicieron caso omiso y comenzaron a disparar contra el personal policial. Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque utilizando sus armas reglamentarias y, posteriormente, una escopeta calibre 12/70, con el objetivo de resguardar su vida y la de terceros.

Persecución y primeras detenciones

Durante la huida, uno de los hombres arrojó un bolso verde y escapó a pie, siendo aprehendido a pocos metros, sobre calle Gelonch al 1900 aproximadamente. Fue identificado como un joven de 23 años.

El segundo sospechoso continuó disparando mientras corría, arrojó el arma de fuego en la vía pública y se deshizo de una caja de auriculares y un celular. Finalmente, fue interceptado y detenido por personal del Destacamento Especial 178°, en inmediaciones de calle Aníbal Troilo al 2100. Se trata de un hombre de 33 años.

Testimonios clave de las víctimas

Con la situación controlada, los policías recabaron testimonios de testigos. Uno de ellos relató que momentos antes se encontraba sentado junto a su motocicleta en el paseo de calle Gelonch, cuando fue sorprendido por los dos sujetos, quienes lo apuntaron con un arma de fuego e intentaron robarle el rodado, desistiendo al notar la presencia policial.

Minutos después, otra persona se presentó espontáneamente y denunció que, alrededor de la 1:15, fue asaltado a punta de arma en el anfiteatro de San Juan y Gelonch. Los delincuentes le sustrajeron un bolso con indumentaria deportiva, identificando a los detenidos como los autores.

Secuestro de armas y elementos

Personal del Área Criminalística realizó pericias y procedió al secuestro de un revólver calibre 22, con siete vainas servidas, un cartucho completo y diverso material balístico, además de vainas y cartuchos de distintos calibres.

También se incautó una motocicleta Honda Titan 150 cc roja, un bolso con ropa deportiva, botines, una bandera identificatoria, un teléfono celular y auriculares inalámbricos, todos elementos vinculados a la causa.

Cargos y situación judicial

La Fiscalía fue notificada del procedimiento y dispuso iniciar una causa por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego, robo calificado en grado de tentativa, abuso y portación ilegal de arma de fuego, y atentado y resistencia a la autoridad.

Los dos hombres permanecen aprehendidos en la comisaría 21 de Roca, a la espera de las próximas instancias judiciales y de las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente.