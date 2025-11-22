Una mujer y su hijo de 6 años fueron heridos tras una balacera en Roca: cómo ocurrió el ataque

La Policía reforzó la vigilancia en la zona norte de Roca tras la balacera que dejó dos heridos.

Una mujer de 29 años y un niño de 6 años fueron heridos por disparos de arma de fuego esta madrugada en la zona norte de General Roca. El hecho ocurrió cerca de las 00:30, cuando un llamado alertó a la subcomisaría 69 sobre dos personas lesionadas en la calle Defensa.

Mientras los móviles acudían al lugar, personal de la comisaría 21 también se dirigió a la zona para brindar apoyo. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital Francisco López Lima, donde fueron atendidas y posteriormente dadas de alta.

Cómo ocurrió el ataque

Según relataron la mujer y el menor, ambos se encontraban en un domicilio de la jurisdicción de la Unidad 69 cuando un vehículo pasó por el frente y efectuó múltiples disparos. Los proyectiles impactaron en la mujer, que sufrió una herida de entrada y salida en el muslo izquierdo, y en el niño, que presentó una lesión con orificio de entrada en el antebrazo izquierdo.

El gabinete de Criminalística trabajó en la escena y secuestró proyectiles que quedaron sobre la calle. La descripción del vehículo permitió a la Policía avanzar en la identificación de los presuntos autores.

Avances en la investigación

Durante la mañana se realizaron tres allanamientos simultáneos ordenados por la fiscalía, con intervención de la brigada y la Unidad 69. Si bien aún no se confirmó oficialmente el secuestro de elementos vinculados al ataque, desde la Regional II indicaron que «la investigación continúa encaminada» para dar con los responsables.

También se dispuso un refuerzo preventivo en el sector donde ocurrió la balacera, con el objetivo de evitar nuevos incidentes mientras avanza la pesquisa judicial.

Tras la atención médica, tanto la mujer como el niño se encuentran fuera de peligro y ya recibieron el alta. El personal de salud confirmó que no presentan riesgos y continúan en seguimiento ambulatorio.