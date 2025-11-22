Murió en plena cirugía dental en Buenos Aires: un odontólogo de Viedma quedó bajo investigación

Un hombre de 64 años murió tras someterse a un procedimiento odontológico en una clínica del barrio porteño de Belgrano, lo que derivó en la demora de dos médicos y la clausura del establecimiento. El caso generó conmoción, ya que la familia de la víctima afirma que no tenía enfermedades de base y que había elegido el lugar por recomendación en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 19 de noviembre en la Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2500, donde Miguel Ángel Berlini ingresó para iniciar un tratamiento de implantes dentales. La intervención era la primera etapa del plan: extracción de piezas y colocación de cuatro pernos. Minutos después del procedimiento, el paciente perdió la conciencia y no volvió a recuperarla.

El procedimiento y los primeros indicios

Según fuentes policiales y judiciales, Berlini quedó inconsciente tras finalizar la intervención. En la sala estaban presentes el cirujano maxilofacial José Miguel Galiano, oriundo de Viedma, y el cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario de la clínica. Ambos intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin obtener respuesta.

Cerca de las 16.40 arribó personal del SAME, que constató el fallecimiento. Los investigadores confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni desorden en la sala quirúrgica, lo que orienta la pesquisa hacia una posible falla en el procedimiento o en la respuesta a una descompensación repentina.

Quién era la víctima y por qué eligió esa clínica

Berlini, conductor de una aplicación de viajes, había llegado al lugar luego de ver en redes sociales un video del cirujano Galiano explicando una tecnología innovadora para implantes. Había descartado otras opciones por sus altos costos y eligió iniciar su tratamiento en este centro. Su hermana declaró en medios de comunicación, que no tenía enfermedades previas y que la decisión del procedimiento fue reciente.

El cirujano Galiano alquilaba quirófanos en Buenos Aires para realizar sus prácticas y ese día utilizaba el espacio de la Clínica Robles, dedicada a procedimientos estéticos. La familia señaló que buscaban una intervención sencilla y no imaginaban un desenlace fatal.

La intervención judicial: médicos demorados y clínica clausurada

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de Laura Belloqui, ordenó la demora de ambos médicos, el secuestro de sus credenciales profesionales y la incautación de la historia clínica. El cuerpo de Berlini fue trasladado para la autopsia, que será clave para determinar si existió mala praxis o una complicación imprevisible.

En paralelo, personal de la Unidad Criminalística realizó peritajes en el lugar y se colocó la faja de clausura en el consultorio. La causa fue caratulada como homicidio culposo mientras continúa la investigación.

La defensa del médico rionegrino

El abogado Damián Torres, cuñado del cirujano Galiano, aseguró que el profesional no estuvo detenido y que su conducción a la comisaría fue parte del procedimiento habitual. Señaló además que el especialista actuó conforme a su formación y que existen estudios previos que respaldan su accionar.

Torres afirmó que la situación golpeó profundamente al médico y pidió evitar conclusiones apresuradas, apuntando a que algunos medios difunden información que considera tendenciosa. También indicó que Galiano permanece a disposición de la familia de la víctima.

Lo que resta investigar

La autopsia y los estudios complementarios determinarán si Berlini sufrió una reacción adversa, un fallo cardíaco súbito o si hubo errores profesionales en la práctica o en la respuesta ante la emergencia. También se analizarán las condiciones del quirófano y el equipamiento utilizado.

Por ahora, la Justicia mantiene todas las líneas abiertas para establecer si existió responsabilidad penal y cómo se desarrollaron los minutos críticos posteriores al procedimiento.