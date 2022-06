Se robaron todo en Huincul, pero afectaron las comunicaciones en el norte neuquino

El robo ocurrió en Plaza Huincul, pero la mayor cantidad de víctimas terminaron estando en el norte neuquino. La mañana de este jueves, vecinos de distintas localidades informaron que no tenían internet o no podían realizar llamadas. Primero, trascendió que había ocurrido un atentado a la fibra óptica y luego se supo que se había tratado de un robo.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre el robo. Se pudo saber que el problema se registró en una repetidora de Plaza Huincul, donde hubo rotura y robo de cables y baterías. Periodistas del norte neuquino informaron que se estaba evaluando el daño ocasionado para poder restablecer el servicio.

Según se indicó, en Chos Malal no tenían internet, celular ni línea fija de Movistar. También se detalló que en Huinganco no tenían servicio de Claro. Desde el departamento Minas, que tiene a Andacollo como localidad cabecera, informaron que no presentaban problemas.