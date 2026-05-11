Violento intento de robo en Roca: piden hasta 7 años de prisión para la banda que quiso entrar a una casa

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de cumplimiento efectivo para los tres hombres declarados culpables de un violento intento de robo en Roca. Los imputados, que ya cuentan con antecedentes, habrían realizado tareas de inteligencia antes de atacar la vivienda.



Un plan frustrado por la policía

El hecho que se juzga ocurrió en octubre de 2024. Según quedó acreditado en el juicio, los tres sujetos forzaron el portón de ingreso de una vivienda particular. Sin embargo, no lograron concretar el robo gracias a la rápida intervención del personal policial que frustró el plan.

La fiscalía destacó la peligrosidad y la logística de la banda, señalando que realizaron una vigilancia previa de la víctima y su familia. También se les imputa haber utilizado una camioneta robada en Neuquén con la chapa patente adulterada para circular con impunidad.

Pedidos de pena: de 5 a 9 años de prisión

Durante la audiencia de cesura, la fiscalía solicitó penas severas debido a que los imputados poseen antecedentes penales computables y están siendo investigados en otros legajos por presunta asociación ilícita.

Los pedidos concretos fueron 5 años y seis meses de prisión efectiva para el primer imputada, 5 años y seis meses de prisión para el segundo, sumado a la revocación de la condicionalidad de una condena previa

Para el tercer imputado la fiscalía pidió una pena de 7 años por este hecho, que al unificarse con condenas anteriores, alcanzaría los 9 años de prisión.

La postura de la defensa

Por su parte, los abogados defensores de los tres acusados rechazaron el monto solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Los letrados coincidieron en un pedido de dos años y seis meses, una cifra significativamente menor a la planteada por la acusación.

Actualmente, los tres condenados se encuentran cumpliendo prisión preventiva mientras aguardan la resolución definitiva de este y otros procesos judiciales abiertos por delitos contra la propiedad.

Cuándo se conocerá la sentencia

Los magistrados que integran el Tribunal Colegiado escucharon los alegatos de ambas partes y confirmaron que el veredicto final sobre los años de cárcel que deberá cumplir cada uno se dictará próximamente.

La lectura de la sentencia está programada para el próximo lunes 18 de mayo a las 12:00 horas.