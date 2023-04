Centenario: cruzó en rojo, chocó dos autos y volcó tras conducir alcoholizado sobre la Ruta 7

El accidente ocurrió este sábado 15 de abril, alrededor de la 10 de la mañana. Un joven provocó un triple choque en el acceso al barrio 11 de Octubre en Centenario. No hubo que lamentar heridos de gravedad.

Todo ocurrió cuando un joven de 29 años conducía alcoholizado una camioneta de marca Volkswagen Amarok de color blanca, informó el medio local Centenario Digital. El joven circulaba sobre la Ruta 7 en sentido Neuquén-Centenario y al llegar al cruce de semáforo, cruzó en rojo.

Testigos manifestaron que la camioneta iba a gran velocidad por lo cual, al no respetar el semáforo, terminó por impactar con un auto Chery Tiggo que cuando salía del barrio, no logró esquivar a la Volskwagen. El auto impactó de frente con la camioneta, pero el conductor de este no sufrió lesiones graves.

Luego la camioneta continuó su camino hacia la otra mano y en ese trayecto impactó con otro vehículo que se encontraba en la dársena de giro. Tras estos dos choques, la Volkswagen perdió el control y allí fue cuando volcó, no sin antes impactar contra una garita y un árbol.

Al lugar arribó personal de tránsito de Centenario quienes dialogaron con el joven para determinar las causas del accidente. Luego de realizarle un test de alcoholemia, el resultado arrojó que tenía 1,02 gramos de alcohol en sangre, minutos después fue trasladado al hospital local para que sea asistido.

Según se informó, el joven de 29 años no contaba con licencia de conducir y se encontraba manejando la camioneta de su madre, el cual no contaba con el seguro obligatorio, por esto se le realizaron varias multas.