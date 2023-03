Su exesposo la mató a balazos delante de sus hijos en Cañuelas: «Si lo ven, llamen al 911»

Una mujer fue asesinada hoy a balazos frente a sus dos hijos de 13 y 17 años en la puerta de su casa de la ciudad bonaerense de Cañuelas. Todo comenzó cuando la interceptó su expareja, a quien había denunciado por violencia de género y ahora quedó detenido por el femicidio.

La víctima, identificada como María Isabel Esperati Aquino (40), había enviado en 2021 a sus vecinos un mensaje en el que les pidió que, si veían por el barrio a su ex, Javier Alejandro Núñez (47), llamaran a la policía.

Es más, una amiga de la víctima reveló en declaraciones a la prensa que el acusado había querido ahorcarla previamente.

El femicidio de Esperati Aquino ocurrió esta mañana, cerca de las 7.30, en la puerta de un domicilio situado en Paraná 736 de Cañuelas, donde la mujer vivía con sus hijos de 13 y 17 años.

Según detallaron fuentes judiciales, en el lugar se hizo presente Núñez, quien bajó de su auto Volkswagen Surán gris con un arma y efectuó cuatro disparos, al menos uno de los cuales le impactó en la cabeza a la víctima, quien cayó gravemente herida.

El hijo mayor de la pareja, al ver a su padre armado, hizo ingresar a la casa a su hermana, tras lo cual vio caer al suelo a su madre baleada.

Tras ello, el atacante escapó, mientras que vecinos llamaron a una ambulancia y a la policía, y Esperati Aquino fue trasladada de urgencia al Hospital Martezzi, donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Poco después, Núñez fue detenido cuando se movilizaba en su Volkswagen Surán por el cruce de Libertad y San Martín, a unos 800 metros de la escena del crimen.

En el interior del auto, los efectivos de la seccional de Cañuelas hallaron una pistola Bersa calibre 380, que será sometida a peritajes, ya que se cree que es el arma empleada en el femicidio.

Las fuentes dijeron que Núñez había sido denunciado por violencia de género tiempo atrás y que en la actualidad no tenía ninguna medida de restricción vigente.

En tanto, una amiga de la víctima que se identificó como Carina contó este mediodía al canal Todo Noticias que la mujer estaba separada de Núñez desde hacía un año y medio, cuando él «directamente fue a matarla».

«Es increíble, ella hace un año y medio atrás había tenido un episodio donde él la había querido ahorcar en su habitación, entra uno de sus hijos y salta a un paredón vecino pidiendo auxilio», recordó la amiga y agregó que ese hecho fue caratulado «lesiones leves» y que al acusado «por intermedio de sus abogados, lo llevan a un neuropsiquiátrico durante un mes y sale en libertad y hace su vida normalmente».

«María y sus hijos tuvieron durante treinta días un patrullero en la puerta y un botón antipánico, esa fue toda la protección que le dio la Justicia en este país«, agregó la mujer.

Carina dijo que hasta ese momento la pareja de su amiga nunca había sido violenta, sino que ese fue el primer episodio, a raíz del cual ella decidió separarse.

«Directamente él fue a matarla (por ese episodio previo), ella hace la denuncia, con las pericias, ya que tenía los ojos todos morados, el cuello todo marcado y, bueno, ahí le ponen el botón antipánico y el patrullero en la puerta. Después el Juzgado de Familia le pedía que los nenes se revinculen con el padre, cosa que los chicos no querían«, relató.

En la investigación del femicidio interviene la policía local y el fiscal de Cañuelas Roberto Berlingueri, quien dispuso preservar la escena del hecho para los peritajes de rigor, ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima e indagará al detenido en las próximas horas.

Qué decía el mensaje de alerta que envío a los vecinos

«Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que, si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto. Gracias«, decía el mensaje que compartió con los vecinos.