Susto en Flores: un niño de 6 años llevó un arma cargada a la escuela

El lunes 25 de marzo un niño de seis años llevó un arma a la Escuela N° 10 “Octavio Pico”, perteneciente al Distrito Escolar N° 11 y ubicada en el barrio porteño de Flores. Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia, ya que el pequeño le comentó a sus compañeros tenía en su mochila una pistola. Ante esto, una compañera la tomó e inmediatamente se la acercó a una de las docentes.

La directora de la escuela puso en marcha los protocolos correspondientes para este tipo de episodios, llamando a los supervisores, a la policía y a la guardia de abogados, detallaron las fuentes.

Llamó al 911 advirtiendo el hecho y asistió personal de la Comisaría Vecinal 7 A de la Policía de la Ciudad.

Ya presentes en el establecimiento, los uniformados pudieron constatar que el chico portaba un arma calibre 22 con municiones en el cargador.

Si bien en un primer momento trascendió que el menor de 6 años exhibió el arma a sus compañeros, fuentes consultadas por Infobae aseguraron que en ningún momento la esgrimió dentro del aula. “Fue un comentario entre los compañeros. Fue una chica que la sacó de la mochila, la entregó al profesor de turno y éste se la dio a la directora”, indicaron.

Además, las autoridades se pusieron en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA para que intervenga en el caso. Así, personal de este organismo fue a la escuela y llevó al menor -siempre acompañado por la directora del establecimiento- a la sede ubicada en Martín García 464.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación envió personal de los Equipos de Orientación Escolar para brindar contención a la comunidad educativa.

Asimismo durante la semana pasada, directivos de la escuela mantuvieron reuniones con las familias, y se pusieron a disposición para responder las consultas y atender las dudas que tuvieran.

Al respecto, la ministra Mercedes Miguel, señaló que los docentes deben mantener la calma e informar rápidamente a los equipos directivos que son quienes activan los protocolos correspondientes.

Si bien hoy se está llevando adelante unn paro nacional docente, algunos maestros no adhirieron a la medida y asistieron a la escuela, donde alguno de los padres se enteraron de lo acontecido y expresaron su malestar.

“No se comunicó nadie con nosotros lamentablemente. Me preocupa porque no sé de dónde sacó el arma el chico. Capaz se le escapa un tiro al nene, son chicos y capaz no tomaron conciencia de lo que podría pasar”, expresó el papá de un estudiante en diálogo con TN.

A su vez, la madre de otro pequeño apuntó: “Como papás tenemos que tener mucho cuidado si se tiene un arma, porque el niño lo trae como cualquier juguete. Suponte que dispara el nene. ¡Dios no quiera!”.

