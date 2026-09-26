Tres detenidos y más de medio kilo de marihuana secuestrado en un allanamiento en Neuquén
El procedimiento se realizó en el barrio El Trébol de la ciudad capital. La Policía también incautó dosis de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, celulares y balanzas digitales.
La Policía de Neuquén secuestró más de medio kilo de marihuana y cocaína fraccionada durante un allanamiento en una vivienda del barrio El Trébol. El operativo terminó con tres personas detenidas y el decomiso de elementos vinculados a una presunta actividad de venta de drogas.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas y se extendió durante aproximadamente dos meses. Según la información policial, las presentaciones permitieron orientar las tareas del Departamento Antinarcóticos hacia un domicilio del oeste de la ciudad.
Allanamiento en Neuquén: cómo comenzó la investigación por venta de drogas
El procedimiento se concretó este viernes, alrededor de las 15.30, con una orden judicial y la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad. Los efectivos realizaron el operativo en el inmueble señalado durante la investigación.
En el lugar, los investigadores encontraron 557,3 gramos de cannabis sativa y 5,3 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en diez dosis. Las sustancias quedaron secuestradas como parte de las actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.
Además, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares, 45 mil pesos en efectivo y una agenda con anotaciones. También secuestró dos balanzas digitales que presentaban restos de cocaína.
Las balanzas y las anotaciones quedaron incorporadas a la causa como elementos de interés para la investigación. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos, con apoyo logístico de móviles policiales.
Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La causa continúa en trámite para determinar las circunstancias de la presunta comercialización de drogas.
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