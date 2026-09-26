Tres detenidos y más de medio kilo de marihuana secuestrado en un allanamiento en Neuquén

La Policía de Neuquén secuestró más de medio kilo de marihuana y cocaína fraccionada durante un allanamiento en una vivienda del barrio El Trébol. El operativo terminó con tres personas detenidas y el decomiso de elementos vinculados a una presunta actividad de venta de drogas.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas y se extendió durante aproximadamente dos meses. Según la información policial, las presentaciones permitieron orientar las tareas del Departamento Antinarcóticos hacia un domicilio del oeste de la ciudad.

Allanamiento en Neuquén: cómo comenzó la investigación por venta de drogas

El procedimiento se concretó este viernes, alrededor de las 15.30, con una orden judicial y la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad. Los efectivos realizaron el operativo en el inmueble señalado durante la investigación.

En el lugar, los investigadores encontraron 557,3 gramos de cannabis sativa y 5,3 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en diez dosis. Las sustancias quedaron secuestradas como parte de las actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Foto: archivo.

Además, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares, 45 mil pesos en efectivo y una agenda con anotaciones. También secuestró dos balanzas digitales que presentaban restos de cocaína.

Las balanzas y las anotaciones quedaron incorporadas a la causa como elementos de interés para la investigación. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos, con apoyo logístico de móviles policiales.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La causa continúa en trámite para determinar las circunstancias de la presunta comercialización de drogas.