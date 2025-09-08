Tres heridos en una brutal balacera en un barrio de Regina: uno está grave y hay dos detenidos

La balacera en barrio Malvinas de Regina dejó tres heridos, uno de ellos en grave estado.

Un violento enfrentamiento a tiros ocurrido en el barrio Malvinas de Villa Regina dejó como saldo tres jóvenes heridos, uno de ellos en grave estado. El hecho ocurrió durante la noche del domingo y generó un amplio despliegue policial en la zona.

Según se informó, una joven de 25 años y un hombre de 27 recibieron impactos de bala en sus piernas y se encuentran fuera de peligro. En tanto, otro joven sufrió una herida de arma de fuego en el pecho y permanece internado en estado delicado.

La intervención policial

El episodio ocurrió alrededor de las 21:45, cuando una mujer llamó al 911 solicitando presencia policial en la plaza del barrio Malvinas. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Quinta constataron la presencia de una ambulancia que trasladaba a una de las víctimas con una herida en la pierna.

De manera casi simultánea, el hospital local confirmó el ingreso de las tres personas heridas por arma de fuego. Esto permitió orientar la investigación hacia los presuntos responsables del ataque.

Dos sospechosos detenidos

Tras las primeras averiguaciones, la policía demoró a dos hombres de 22 y 32 años, sospechados de haber participado en el tiroteo. Quedaron a disposición del fiscal Gastón Britos Rubiolo, quien ordenó las pericias correspondientes, la intervención de la Brigada de Investigaciones y la División Judicial.

La Fiscalía adelantó que en la tarde de este lunes se pedirá la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos, mientras continúan los peritajes sobre los elementos secuestrados en el lugar del hecho.