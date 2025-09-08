Aniversario de Roca 2025: 130 efectivos y un balance policial positivo tras el amplio despliegue

El jefe de la Unidad Regiona II destacó la labor policial en el Aniversario de Roca. Foto Pablo Ciré.

Roca vivió dos jornadas de festejos multitudinarios por su 146 aniversario. Miles de vecinos y visitantes de otras localidades se acercaron al centro de la ciudad para disfrutar de espectáculos artísticos y actividades culturales en un clima festivo. Para las autoridades, la seguridad fue un eje central en la organización. Según detalló el jefe de la Unidad Regional II, comisario Milton Almendra, el operativo desplegado arrojó un balance positivo, sin incidentes graves.

Un despliegue de 130 efectivos por noche

Para garantizar el orden, se afectaron alrededor de 130 efectivos por noche. Participaron agentes de la comisaría Tercera, la comisaría 21, la comisaría 31, la Brigada Motorizada de Apoyo, el COER, la Brigada Rural y personal de distintas unidades de la fuerza.

El operativo incluyó cacheos y cateos preventivos a las personas que ingresaban a los sectores más cercanos a los escenarios. Gracias a estas medidas, se lograron secuestrar varios elementos punzantes y cortantes que podrían haber generado incidentes.

Menores demorados y armas blancas secuestradas

Si bien no se registraron hechos de gravedad, sí hubo algunas aprehensiones y procedimientos menores. El comisario Almendra explicó que se demoró a personas que se resistieron a los controles, principalmente jóvenes que intentaron evadir los cacheos.

En la última noche de festejos, la Policía intervino en una riña entre varios menores en la intersección de Gelonch y San Juan. La situación fue rápidamente dispersada por los efectivos. Otro de los incidentes tuvo que ver con un adolescente tendido en el suelo por excesivo consumo de alcohol. Además, se registró otra demora y se incautaron armas blancas que fueron resguardadas por el personal policial.

Balance positivo de la fiesta

“En definitiva, la fiesta resultó sin novedades graves a nivel policial”, señaló Almendra, quien destacó el trabajo coordinado de todas las unidades participantes. El amplio despliegue permitió que los festejos se desarrollaran con tranquilidad, a pesar de la gran concurrencia de público.