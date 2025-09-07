Un operativo terminó con un allanamiento en Catriel: secuestraron droga y municiones

La Policía de Río Negro secuestró droga y municiones en un allanamiento realizado en Catriel.

En horas de la tarde del sábado, la Policía de Río Negro llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Catriel. La diligencia fue realizada por efectivos de la Comisaría 9° en el marco de una causa judicial en trámite. Durante el procedimiento, personal policial inspeccionó la casa y encontró diferentes elementos vinculados a la investigación, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Municiones secuestradas

En el lugar se hallaron cinco cartuchos completos calibre 22, un cartucho percutado del mismo calibre y un cartucho completo calibre 32. Todo el material fue incautado por personal del Gabinete de Criminalística para su posterior análisis.

La presencia de estas municiones derivó en la apertura de actuaciones específicas, en coordinación con las autoridades judiciales intervinientes.

Hallazgo de droga

Además, durante el operativo los agentes visualizaron una bolsa de nylon que contenía una sustancia vegetal. Tras realizar un narco test, se confirmó que se trataba de cannabis sativa.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, que dispuso el secuestro de la sustancia y las actuaciones correspondientes.

El propietario de la vivienda, un hombre de 28 años, fue notificado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. Las actuaciones quedaron bajo supervisión de la Justicia Federal.

El operativo se suma a los distintos procedimientos que la Policía viene desarrollando en la región, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la prevención de delitos vinculados a armas.