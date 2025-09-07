Pesca ilegal en Bariloche: demoraron a cuatro hombres en plena zona de reproducción de truchas

La Policía de Río Negro detuvo este domingo a cuatro hombres que fueron sorprendidos pescando de manera clandestina en la estancia El Cóndor, a 15 kilómetros al este de Bariloche. La actividad ilegal se desarrollaba en una zona de reproducción de truchas, lo que motivó el accionar inmediato de las autoridades.

El procedimiento se inició tras la denuncia de un recorredor del establecimiento, que advirtió la presencia de personas sospechosas en el interior del campo. Una unidad especial acudió al lugar y localizó a los involucrados en cercanías de la Ruta Provincial 80.

Al ser identificados, los sujetos tenían en su poder mochilas, cuchillos, elementos de pesca y ejemplares de trucha reproductoras. Por esa razón, intervino el área de Pesca, que labró actas de infracción por violar la veda en temporada prohibida y en zona restringida.

Uno de los detenidos estaba bajo el régimen de libertad monitoreada, por lo que la Justicia aplicó medidas preventivas más estrictas que incluyeron la pérdida del beneficio.

El procedimiento incluyó recorridas por la estancia El Cóndor y permitió reforzar la prevención de delitos rurales

Los cuatro hombres fueron trasladados a la Subcomisaría 80° de Bariloche, mientras que personal policial continuó con recorridas en el establecimiento debido a denuncias previas de abigeato.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron la rápida intervención de la fuerza, que permitió neutralizar la pesca ilegal y prevenir posibles delitos contra la producción ganadera y los recursos naturales de la región.