Tres allanamientos en Centenario terminaron con cocaína, marihuana, dos revólveres y municiones secuestradas

Tres allanamientos simultáneos realizados en Centenario permitieron secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones, además de una balanza de precisión, celulares y documentación. Los procedimientos se concretaron en viviendas de los barrios Vista Hermosa y Tranhue, en el marco de una investigación iniciada en julio por un hecho de violencia con armas de fuego y amenazas.

Como resultado de las diligencias, tres hombres fueron demorados. El operativo estuvo a cargo de personal de Investigaciones Periferia II y de la comisaría 52, con colaboración de efectivos de la Unidad Especial de Policía (Uespo) y de la Fiscalía.

Hallaron cocaína, cannabis y armas

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 19 gramos de clorhidrato de cocaína, 24 gramos de cogollos de cannabis y 290 semillas de cannabis. También encontraron una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un cuaderno.

En uno de los domicilios fueron hallados además dos revólveres: uno calibre .44 y otro calibre .32 largo. Junto con las armas había municiones de calibres .44, .32 y .22.

En total se incautaron decenas de cartuchos completos y vainas servidas, que serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar sus características y eventual relación con la investigación.

Una causa que comenzó en julio

La pesquisa se inició luego de una denuncia realizada en la comisaría 52 por un episodio que involucró violencia con armas de fuego y amenazas. A partir de esa investigación, se avanzó sobre distintos domicilios y se reunieron elementos que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento.

Los procedimientos permitieron incorporar nuevas evidencias al expediente. Las armas, municiones, teléfonos y demás objetos secuestrados serán analizados para establecer su vinculación con el hecho que dio origen a la causa.

El marco del microtráfico

Los allanamientos también se desarrollaron en el contexto de la aplicación de la Ley Provincial 3.488, mediante la cual Neuquén adhirió al régimen de desfederalización de delitos vinculados con el microtráfico.

El nuevo esquema establece que esas investigaciones sean impulsadas por la Justicia provincial, con participación de la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal. La finalidad es «darle mayor cercanía territorial y rapidez a las investigaciones«, mediante la articulación de inteligencia, procedimientos y posterior intervención judicial.

Desde la implementación de la normativa, la Provincia informó más de 300 allanamientos relacionados con microtráfico, además de secuestros de drogas, armas, dinero y vehículos y distintas condenas.