Murió una mujer de 78 años que se habría ahogado en el mar en Comodoro Rivadavia

Una mujer de 78 años murió este viernes luego de ser encontrada inconsciente en el sector de la costanera de Comodoro Rivadavia. Personal de Prefectura Naval le realizó maniobras de RCP antes de su traslado al hospital.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30, cuando el Centro de Monitoreo Policial alertó sobre la presencia de una persona mayor que se encontraría aparentemente ahogada.

El operativo en Comodoro Rivadavia tras encontrar inconsciente a la mujer

En el lugar, personal de Prefectura Naval Argentina le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer. Agentes policiales también colaboraron con las tareas.

En el procedimiento intervino además personal de Salud, que asistió a la mujer antes de su traslado. La emergencia se registró en inmediaciones de la avenida Costanera y Scocco, según informó ADN Sur.

Desde el hospital regional confirmaron su fallecimiento.

La mujer fue trasladada posteriormente al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para recibir atención médica. Sin embargo, desde el centro de salud informaron más tarde que había fallecido.

La Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte en Comodoro Rivadavia

Tras conocerse el fallecimiento, tomó intervención la Fiscalía de turno de Comodoro Rivadavia. El objetivo del procedimiento es determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte.

La investigación deberá precisar qué sucedió antes de que la mujer fuera encontrada inconsciente y si efectivamente se produjo un ahogamiento, una de las posibilidades.