Triple femicidio de Florencio Varela: el tío de «Pequeño J» volvió a defenderse y habló desde Perú

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la reaparición pública de Manuel David Valverde Rodríguez, tío del joven conocido como Pequeño J. Acusado de tener participación en los crímenes de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, el hombre volvió a negar cualquier vínculo con el caso y aseguró tener pruebas que acreditan que no se encontraba en Argentina el día de los asesinatos.

En diálogo con Telenoche, Valverde sostuvo que el 18 de septiembre —fecha en que se cometió el triple crimen— estaba en Perú y que puede demostrarlo con registros migratorios y videos que planea presentar ante los medios. “El video tiene fecha y hora; y yo tengo constancia de mi ingreso a Perú en agosto”, aseguró.

«Entregarme sería engorroso»

El hombre, que tiene pedidos de captura nacional e internacional, argumentó que no se entrega porque hacerlo “sería un trámite engorroso”. Explicó que debería dejar de trabajar y que, si se presentara, sería trasladado a un penal en un país donde no tiene familia ni contactos. “No conozco a nadie en Argentina. Fui de paseo, pero nunca viví allí”, insistió.

Valverde aseguró además que llegó a Argentina el 9 de agosto, luego cruzó a Uruguay y finalmente regresó a Lima porque no lo dejaron reingresar al país. “Fui a visitar a mi sobrino, sí, pero después me fui a Uruguay. Desde allí tomé un vuelo hacia Lima y no regresé más”, sostuvo.

Un acusado que apunta a la prensa

Hace algunos días, Valverde ya había publicado un video en redes sociales donde cuestionó a la prensa argentina por vincularlo con el triple crimen. En esa grabación, negó haber estado en la «casa del horror» y afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas.

La causa lo señala a partir de los dichos de Celeste Magalí González Guerrero, dueña de la vivienda donde fueron halladas las tres víctimas, quien lo mencionó como uno de los presentes. Esa declaración motivó al Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza a emitir las órdenes de captura vigentes.

«No sabía nada de mi sobrino»

Durante la entrevista televisiva, el hombre intentó tomar distancia del entorno familiar de Pequeño J, aunque admitió que su hermano —padre del joven acusado— tenía antecedentes penales. “Era un delincuente, pero común, no narcotraficante. Robaba carteras, pero no era parte de ninguna red”, expresó.

También aclaró que no mantenía una relación cercana con su sobrino y que desconocía cualquier actividad ilícita. “Los jóvenes son individualistas y no cuentan las cosas a los mayores. Los grandes somos los últimos en enterarnos”, afirmó.

Investigación internacional en marcha

Mientras tanto, la Justicia argentina continúa con las gestiones para localizar a Valverde. Su nombre figura en bases de datos internacionales, y se analiza la posibilidad de solicitar su extradición a Perú.

El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela el 18 de septiembre sigue bajo investigación y mantiene en vilo a la comunidad. Los fiscales buscan determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, mientras que los familiares de las víctimas reclaman avances concretos y justicia.