Triple femicidio en Florencio Varela: el fiscal dijo que «los asesinatos están esclarecidos» y faltan detenciones

El fiscal del triple crimen en Florencio Varela aseguró que ya identificaron a los autores.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, dio este martes nuevos detalles sobre la investigación del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela. Aseguró que los asesinatos «están esclarecidos», aunque todavía falta detener a los prófugos e identificar a dos o tres personas más.

Durante la conferencia de prensa matutina, Arribas destacó que en las próximas horas se conocerán los informes preliminares de los teléfonos secuestrados a los detenidos. “Esperamos poder acceder también a las conversaciones de las víctimas, para completar las líneas de investigación”, explicó a LN+.

Los avances de la investigación

Arribas señaló que la investigación logró determinar la participación de varios involucrados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Víctor Lázaro Sotacuro. “Tenemos a Pequeño J en el lugar del hecho. Las cámaras de seguridad confirmaron su presencia en la escena del crimen”, afirmó el fiscal.

Según los datos recolectados, las víctimas fueron captadas y trasladadas a una vivienda donde luego fueron asesinadas. “Sostenemos que fueron llevadas con ese fin, aunque todavía debemos dilucidar si el homicidio fue planificado desde el inicio o resultado de otra situación dentro del lugar”, detalló Arribas.

La hipótesis del robo de droga

El fiscal explicó que la principal hipótesis de la causa apunta a un conflicto vinculado con el narcotráfico. “Creemos que una de las víctimas, junto a otras personas, habría sustraído droga del grupo narco, lo que desató la represalia que terminó en el triple crimen”, indicó.

Las tareas periciales permitieron reconstruir parte de la secuencia mediante cámaras de seguridad y testimonios. Arribas destacó que la Fiscalía y las fuerzas de seguridad “lograron obtener pruebas contundentes”, entre ellas videos, mensajes y registros de movimientos vehiculares. “Tenemos material crudo y muy importante. Todo lo que fuimos incorporando se corroboró hasta dos días después del crimen”, agregó.

Pruebas y análisis tecnológicos

En paralelo, los peritos analizan los teléfonos de los detenidos y trabajan para recuperar mensajes y llamadas de las tres víctimas. “Todavía no tenemos novedades de los celulares de las chicas, pero esperamos poder rescatar las conversaciones de WhatsApp”, precisó Arribas.

El fiscal también mencionó la existencia de un video en poder del tío de “Pequeño J”, aunque aclaró que el hombre continúa prófugo. “Si supiéramos dónde está, ya estaría preso”, expresó.

Próximos pasos y nuevos allanamientos

La semana próxima, Arribas presentará los requerimientos formales y el resumen de la causa ante el juzgado interviniente. En ese marco, anticipó que podría haber nuevos allanamientos en busca de los prófugos y más elementos de prueba.

Por su parte, Diego Storto, abogado de la familia de Morena Verdi, confirmó que el detenido Víctor Lázaro Sotacuro, considerado coautor del hecho, conocía a las víctimas. “Hay videos de Sotacuro con las tres chicas”, dijo el letrado, aunque evitó dar más detalles por el carácter reservado del expediente.