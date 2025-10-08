Identificaron a dos prófugos por el triple femicidio en Florencio Varela: ¿quiénes son y de qué se los acusa?

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa. La Policía de la provincia de Buenos Aires busca ahora a dos prófugos que ya fueron identificados como Alex y «El Tarta», también conocido como «El Gordo David».

¿Quiénes son los prófugos y de qué se los acusa?

Desde Noticias Argentinas revelaron las identidades ya que ambos hombres estarían vinculados con el triple femicidio de Florencio Varela. El hombre apodado «El Tarta» fue mencionado por Victor Sotacuro y su pareja; los investigadores creen que fue contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, para concretar los femicidios.

Respecto a Alex, indicaron que este habría ingresado de manera ilegal a la Argentina hace pocos días y su nombre también resonó en declaraciones de detenidos, aunque en este caso no se reveló aún qué papel cumplió en el crimen de las chicas de La Matanza.