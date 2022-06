Un hombre recibió dos balazos y está internado en Cutral Co

Cutral Co móvil, noche

Un hombre fue trasladado al hospital de Cutral Co anoche después de recibir dos impactos de arma de fuego. Si bien estaba dispuesto todo para ser sometido a una cirugía, las heridas no implicaban riesgo de vida, tal como se anunció. No hay personas detenidas por el momento.

El hecho se produjo en 13 de Diciembre y Alberdi a las 22:46, en inmediaciones de la escuela N° 63 del barrio Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co. La policía tomó conocimiento que había una persona tirada sobre la cinta asfáltica.

Una vez que los móviles fueron al lugar corroboraron que se encontraba herido. Un vecino trasladó al lesionado hasta la guardia del hospital local en un vehículo, tal como informó el comisario mayor Roberto Bello.

El hombre estaba consciente y después de unas horas se iba a disponer su intervención quirúrgica. En principio, los médicos constataron que las lesiones provocadas por los disparos las presentaba en la cadera y en una pierna.

Del herido solo se supo que contaba con antecedentes policiales, sin que se conozcan detalles sobre las circunstancias en que se produjo el ataque.