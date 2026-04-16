Messi y la AFA, demandados en EE.UU. por incumplimiento de contrato en un amistoso ante Venezuela

Chiqui Tapia y Leo Messi, en la mira tras una denuncia de una productora de Miami.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y la Asociación del Fútbol Argentino enfrentan una demanda en Estados Unidos por presunto fraude e incumplimiento de contrato, a raíz de dos partidos amistosos disputados en octubre de 2025.

Según un artículo de TMZ Sports, La presentación judicial fue realizada por la empresa VID Music Group, con sede en Miami, que asegura haber pagado 7 millones de dólares para obtener los derechos exclusivos de organización y promoción de los encuentros frente a Venezuela y Puerto Rico.

Según la denuncia, el acuerdo incluía una cláusula clave: Messi debía disputar al menos 30 minutos en cada partido, salvo que estuviera lesionado. Sin embargo, el rosarino no sumó minutos en el primero de los amistosos, jugado en el Hard Rock Stadium.

La ausencia del futbolista, siempre de acuerdo a la empresa, tuvo un fuerte impacto económico, con una baja asistencia y pérdidas millonarias. El caso generó mayor controversia porque al día siguiente Messi se retiró de la concentración y jugó con Inter Miami por la MLS, lo que para los demandantes demuestra que no estaba impedido físicamente.

En el segundo encuentro, ante Puerto Rico, el delantero sí fue titular y completó los 90 minutos. No obstante, la promotora también denunció pérdidas superiores al millón de dólares debido al cambio de sede del partido, que originalmente iba a disputarse en Chicago y finalmente se trasladó a Florida por motivos de seguridad.

El reclamo judicial también incluye acusaciones de fraude, tergiversación y enriquecimiento indebido contra la AFA y otros involucrados en la negociación. Además, VID sostiene que la casa madre del fútbol argentino había prometido organizar futuros partidos para compensar los daños, algo que nunca se concretó.

Hasta el momento, ni el entorno de Messi ni la AFA realizaron declaraciones públicas sobre la demanda, que ahora deberá resolverse en los tribunales de Miami.