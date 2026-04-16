Un funcionario de Milei trató de «aguantadero» a la CNEA y físicos e ingenieros salieron al cruce: «Profunda ignorancia»

Un nuevo y feroz contrapunto sacude al ámbito científico y tecnológico nacional. La crisis que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) escaló en las últimas horas a un nivel de confrontación pública sin precedentes, luego de que un alto funcionario del gobierno de Javier Milei tildara a la institución de ser un «aguantadero de la política» frente a los masivos reclamos salariales y presupuestarios de su personal.

El conflicto se desató tras la presentación de un duro documento firmado por 94 jefas y jefes de distintos sectores operativos de la CNEA, el cual fue respaldado por las cuatro entidades gremiales que conviven en el organismo (APCNEAN, ATCNEA, ATE y UPCN).

La carta fue dirigida directamente a las máximas autoridades: el presidente de la institución, Eduardo Martín Porro; el vicepresidente, Luis Alfredo Tomás Rovere; y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli.

En el documento fechado a mediados de abril de 2026, los mandos medios de la CNEA alertaron sobre la «profunda preocupación por la situación institucional, salarial, contractual y presupuestaria«. Según detallaron, la institución sufrió una sangría de 300 agentes de planta en poco más de dos años, impulsada principalmente por un «insostenible deterioro salarial».

Los firmantes denunciaron que grupos enteros de trabajo han «literalmente desaparecido», poniendo en jaque la cadena de transmisión de saberes científicos. A esta crisis de recursos humanos le sumaron el impacto del ahogo presupuestario, el cual imposibilita el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instrumentos de altísimo valor.

Asimismo, los profesionales calificaron de «gravedad» la reciente decisión de la administración de renovar los contratos del personal de manera trimestral, advirtiendo que en el sector nuclear los objetivos estratégicos apuntan al mediano y largo plazo, lo que vuelve inviable trabajar bajo «condiciones laborales de precariedad».

La dura respuesta del gobierno de Milei: «Aguantadero»

Lejos de abrir un canal de diálogo, la respuesta oficial llegó a través de las redes sociales y con un tono sumamente confrontativo. Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para cruzar a los trabajadores y justificar el ajuste.

«Hoy vemos con claridad las consecuencias de décadas de malas decisiones y pérdida de rumbo. Durante años, se utilizó a la CNEA —y al sector nuclear en general— como aguantadero de la política«, disparó el funcionario libertario.

Hoy vemos con claridad las consecuencias de décadas de malas decisiones y pérdida de rumbo. Durante años, se utilizó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —y al sector nuclear en general— como aguantadero de la política. ¿El resultado? Una dotación que se duplicó sin… — Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) April 15, 2026

Según su visión, esto derivó en una dotación que «se duplicó sin la incorporación de una sola línea de generación de ingresos más allá del Tesoro Nacional».

Napoli apuntó contra los proyectos que demandaron inversiones multimillonarias «sin ninguna fecha clara de finalización» y aseguró que el organismo posee una «estructura administrativa sobredimensionada» que representa más del 50% del total del personal.

«Pedir más presupuesto sin cambiar la estructura es pedirle al Tesoro que financie indefinidamente un modelo que no cierra», argumentó el secretario, anticipando que el Gobierno avanza hacia una «reestructuración integral» para que la CNEA genere sus propios ingresos y garantice su sostenibilidad.

«Ignorancia»: la fuerte respuesta de los profesionales al funcionario de Asuntos Nucleares

Las declaraciones de Napoli cayeron como una bomba en el sector científico. La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) emitió rápidamente un duro comunicado en el que tildó la publicación del funcionario de ser una «provocación» y una «muestra de desprecio».

«Al mismo tiempo que asfixian salarial y presupuestariamente a la CNEA, paralizando proyectos y hostigando laboralmente a los trabajadores, usted intenta instalar que la institución es un aguantadero», señalaron desde el gremio profesional.

La APCNEAN calificó de «absurdo» y de «profunda ignorancia o mala intención» la afirmación de que la mitad de la dotación es administrativa. «Sus aseveraciones son falaces y constituyen una falta de respeto para una comunidad integrada, en su enorme mayoría, por profesionales, técnicos y administrativos de altísima calificación que están siendo sometidos a un destrato pocas veces visto», enfatizaron.

Para refutar la falta de resultados esgrimida por el Gobierno, los profesionales enumeraron los hitos recientes de la CNEA, incluyendo la construcción y puesta en marcha de Atucha II, la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, la red de centros de medicina nuclear en todo el país, y el desarrollo de reactores y tecnología satelital.

Finalmente, los científicos advirtieron que no existen en el mundo organismos de investigación y desarrollo que se autofinancien de manera directa e inmediata.

«Es la motosierra del gobierno que usted integra la responsable de pagarle cada vez menos no solo a los físicos e ingenieros de la CNEA y es la impericia de los funcionarios la responsable de desperdiciar cada una de las grandes oportunidades que tiene el sector nuclear argentino«, concluyeron.

Quién es Federico Napoli

Federico Napoli es uno de los funcionarios más jóvenes del gobierno de Javier Milei y con amplia trayectoria dentro del Estado Nacional. Es abogado, formado en la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella.

Antes de asumir como secretario, venía de presidir Dioxitek, la empresa pública que hace dióxido de uranio y Carbono-60.

Anteriormente, había trabajado en el Salón de los Próceres junto a Santiago Caputo, integrante del triángulo de hierro de Javier Milei.

Denuncian sobreprecios en el ámbito nuclear: renunció un funcionario de Milei

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE/Zárate), Fernando Pérez, confirmó la denuncia de sobreprecios del 140% en la contratación de servicios de limpieza para las centrales nucleares de Atucha 1 y 2, Embalse y el Hotel de Baradero, con un perjuicio económico que supera los U$S 6.5 millones.

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, señaló que la denuncia al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, fue impulsada por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las plantas Atucha I y II, cuyo trabajo no está vinculado a la política partidaria, fue quien la presentó ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina.

Este caso se suma a otras investigaciones dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina, que involucran a Reidel, señalado por Pérez como “la cabeza de un grupo que estaría contratando empresas de manera irregular”.

La denuncia surge de la contratación de un servicio de limpieza por dos años que, si bien debería haber costado alrededor de U$S 600.000, se firmó por casi U$S 7 millones. Este sobreprecio del 140% se hizo evidente, también, a través del sistema SAP, un sistema administrativo utilizado para emitir pedidos de compra y contratación de empresas.

Los administradores del contrato en planta, entre ellos la contadora Camila Martina, se negaron a firmar los documentos, lo que derivó en presiones detalladas en la denuncia del ingeniero Norazco, que incluyó mensajes de WhatsApp, correos electrónicos internos, llamadas telefónicas y auditorías sorpresivas.

Para finalizar, el secretario de ATE Zárate explicó que, según el sistema SAP, la contratación fue directa, sin licitación, debido a que hay un único proveedor y que se detectaron cifras con sobreprecios y, por ese motivo, deberá investigarlo la Justicia, que ya habría tomado intervención.

A principios de febrero, Reidel, ex asesor presidencial de Javier Milei, confirmó su salida de Nucleoeléctrica.