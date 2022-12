Un nene avisó que el papá quería matar a la mamá, a los policías del control después de Argentina-Croacia

Un niño se acercó a los uniformados pidiendo ayuda porque «su papá quería matar a la mamá». Fue durante un patrullaje de control que realizaba un móvil policial tras los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en un barrio de Neuquén.

Según informó el comisario Héctor Pérez, personal de la comisaría 44 del barrio Valentina Sur se encontraba realizando un recorrido de vigilancia alrededor de las 21 cuando un niño se acercó pidiendo auxilio y manifestando que «el papá quería cortar o matar a la madre». Personal policial intervino en la situación de forma inmediata y logró encontrarse con la mujer que se acercó a ellos con un bebé en brazos.

La mujer informó a los policías que «su pareja la quería cortar con un chuchillo y la quería matar», comentó el comisario. Por este motivo, personal policial decidió interceptar al presunto agresor, un hombre de aproximadamente 28 años, quien se mostró de forma agresiva con los policías insultando e intentando agredirlos con un arma blanca.

El hombre, luego de ser reducido y desarmado, fue trasladado a la comisaría 44 donde se lo dejó a disposición de la Fiscalía y del Juzgado de la Familia por hechos de «presunta violencia de género». En este sentido el comisario explicó que la mujer en un primer momento manifestó una situación de violencia pero cuando llegó a la comisaría no declaró lo mismo, sin embargo el hombre quedó detenido por prevención.

Asimismo el comisario Pérez comentó que se verificó si el demorado estaba alcoholizado, pero no presentó señales de haber bebido antes de que se desate la situación de violencia, y agregó «estamos claramente ante una situación de violencia de género, pero si la mujer no denuncia, nosotros no podemos intervenir más que por el atentado de resistencia».