Gabriela, la mujer de Neuquén víctima de violencia de género y del abandono estatal

Hace cinco años por lo menos que Gabriela presenta denuncias contra su expareja por violencia de género en Neuquén. Pero nunca le brindaron la ayuda adecuada, el hombre no fue incluido en el Dispositivo de Asistencia a Varones, y el legajo abierto en el juzgado de Familia se archivó el 1 de noviembre pasado porque citaron a la víctima a una audiencia, no se presentó y no pudieron localizarla.

El lunes pasado desapareció 24 horas, y las sospechas de sus familiares apuntaron de inmediato a su ex. El jefe de la división Búsqueda de Personas, César Juárez, informó que ayer lograron dar con su ubicación. Fue porque ella llamó a su actual pareja para decirle que estaba cerca del Centro de Salud de Almafuerte, sobre la calle 1 de Enero. Estaba golpeada y en shock por lo que fue llevada al hospital Heller.

Cualquiera haya sido la razón de su momentánea desaparición, se trata de una mujer de 29 años en situación de extrema vulnerabilidad y en evidente situación de desigualdad con su agresor.

Hay actuaciones en el juzgado de Familia 5, de Adriana Saralegui, que registran denuncias por lo menos desde el 30 de diciembre del 2020, reiteradas el 8 de abril, el 29 de julio, el 20 de agosto todas del 2021 y una del 16 de febrero del 2022.

El 4 de mayo del 2021 la jueza subrogante Adriana Luna impuso por 30 días una serie de medidas cautelares a la expareja. Las habituales: prohibición de acercamiento a menos de 800 metros, de tomar contacto con la víctima, de amenazarla.

«En caso de que las incumpla, se ordenará su inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género (Ley 3233) y evaluará aplicar las sanciones previstas por el artículo 28 de la ley 2785 (multa o arresto)», dice el legajo judicial.

Tobillera y botón

No fueron suficientes, y el 20 de agosto del año pasado la jueza Saralegui ordenó la colocación de un dispositivo dual: un botón antipánico para ella y una tobillera electrónica para él.

El 8 de septiembre del 2021, debido a que «a la fecha no se han denunciado nuevos hechos de violencia, ni requerido la continuidad de la intervención judicial», la magistrada dispuso «el cese y retiro de la medida de sistema de alerta georreferenciada y de localización inmediata (DUAL)» y «el archivo de las actuaciones».

El hombre violento tardó apenas 9 días en amenazar a la madre de Gabriela. Cuando ella presentó la denuncia en la comisaría, ahí se enteró de que ya no funcionaban la tobillera ni el botón antipánico. Pidió que de manera urgente la vuelvan a activar.

A la espera

La jueza desarchivó el expediente y citó a la mujer para que concurra al juzgado de Familia, en Leloir 881. Gabriela no asistió. Se comunicaron con ella por whatsapp, fue evasiva, dijo que se había mudado, y no volvió a tomar contacto.

La última frase del expediente es terrible: «No contando con domicilio actual de la denunciante, y toda vez que no hay medidas cautelares vigentes, se estará a la presentación de la denunciante ante sede judicial». O sea, están esperando que vaya.

«Un área central»

Una fuente judicial consultada para esta nota dijo que «el área de Control y Monitoreo de Cautelares fue el más trabajado en la reorganización integral de la Oficina de Violencia que se trabajó y aprobó hace poco».

«Es un área central luego que el sector de Admisión toma denuncia, encuadra conforme riesgo, y toma medidas», agregó.

«Es tan importante la medida adecuada oportuna como el seguimiento real, para trabajar sobre la causa y el agresor», dijo.

Respuestas estructurales

El presupuesto global de los tres poderes del Estado neuquino para 2023 es de 852 mil millones de pesos. Un número de 12 cifras. Supuestamente fue elaborado por todas las áreas con perpectiva de género. Pero no hay un solo organismo que desde noviembre del 2021 sea capaz de encontrar a una mujer humilde, a la cual parece que su expareja sí pudo hallar, y muchas veces.

Pero más allá del dinero. Como dice la fiscal de Género Carolina Mauri en una publicación del Inecip, «a las demandas estructurales solo caben respuestas estructurales; y si la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género es una demanda estructural, entonces también las respuestas deberían serlo».