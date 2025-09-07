Allanamientos en Cipolletti: secuestraron cocaína, dinero y celulares en dos viviendas

Una causa iniciada a partir de denuncias anónimas al 0800 derivó en una serie de allanamientos en Cipolletti. Tras dos meses de tareas investigativas, la Policía de Río Negro irrumpió en dos viviendas, donde secuestraron cocaína, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Los procedimientos contaron con la supervisión de la Justicia, en el marco de una investigación vinculada al comercio de estupefacientes en la región del Alto Valle.

Secuestros en la primera vivienda

En una de las casas, personal policial encontró dinero en efectivo. Además, se secuestró una balanza de precisión con restos de sustancia blanca, un plato con similares características y una bolsa de nylon con cocaína en polvo y en roca, con un peso total de 6,8 gramos.

También se incautaron tres teléfonos celulares, dos encendidos y uno apagado, que serán peritados para la continuidad de la investigación.

Dinero y celulares en la segunda casa

En la segunda vivienda, los efectivos encontraron una importante suma de dinero. Además, se incautaron dos teléfonos celulares que estaban encendidos y serán analizados.

El procedimiento se enmarca en la lucha contra el narcomenudeo en Cipolletti y busca determinar responsabilidades judiciales sobre el material secuestrado. La Justicia dispuso el resguardo de todos los elementos y continúa con las actuaciones.