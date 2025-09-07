Una discusión entre familiares derivó en un disparo y un herido en el hospital de Viedma

Anoche, en barrio Parque Independencia de Viedma, se vivió un violento episodio familiar. Una discusión entre un hombre de 41 años y su sobrino terminó de la peor manera cuando la pelea subió de tono y uno de ellos sacó un arma de fuego. El disparo impactó en la zona inguinal del mayor, que debió ser trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti de la capital rionegrina.

La Policía tomó conocimiento del hecho a partir de un llamado desde el hospital local, cuando personal médico informó el ingreso de un hombre con una herida de arma de fuego. La noticia sorprendió y no por la gravedad del hecho, sino por otra particularidad que rodea al caso.

Atención médica y silencio de la víctima

Al ser atendido, los profesionales constataron que el herido presentaba una lesión en la zona inguinal derecha. La intervención médica fue inmediata para controlar el sangrado y estabilizarlo.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, la víctima manifestó ante la guardia policial y al personal médico que no tenía intención de radicar la denuncia correspondiente. Esa decisión limitó la posibilidad de avanzar con actuaciones formales en el fuero penal respecto del ataque.

Pedido de captura vigente

Lo que en principio parecía un caso más de extrema violencia familiar tomó otro giro cuando la Policía comprobó que el herido tenía un pedido de captura activo. Estaba siendo buscado por su presunta responsabilidad en dos causas judiciales registradas en 2024 y en el transcurso del presente año.

La oficial interviniente en la comisaría 1° puso en conocimiento a la fiscal de turno sobre el estado de la víctima y la conflictiva situación. Sin denuncia formal, la representante del Ministerio Público dispuso que no se iniciaran actuaciones por el ataque, aunque ordenó que el caso pasara a la Brigada de Investigaciones por el antecedente judicial del herido.

Investigación en marcha

Si bien el hombre fue hospitalizado y atendido por la herida de bala, no se abrió una causa penal por el hecho ocurrido en el barrio. No obstante, su situación judicial se complicó por la orden de captura vigente. La brigada trabaja en determinar su paradero una vez que reciba el alta médica, además de investigar las circunstancias exactas del tiroteo familiar.