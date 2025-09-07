Quién era el joven de 17 años que fue hallado muerto en Cipolletti.

El sábado por la madrugada un joven de 17 años fue hallado muerto en el barrio Costa Sur de Cipolletti. El caso desplegó un gran operativo debido a que la víctima presentaba signos de violencia. Si bien aún falta esclarecer cómo ocurrió su muerte, en las últimas horas se reveló su identidad.

Durante las últimas horas del sábado trascendió que la víctima fatal fue identificada como Bruno Joaquín Antical. Familiares y allegado de él lamentaron su muerte en redes sociales.

Investigación por la muerte de un joven en Cipolletti: lo que se sabe del caso

Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que un llamado alertó a las autoridades sobre «un cadáver tendido en la vía pública», el sábado alrededor de las 5:30.

El cuerpo fue hallado frente al centro comunitario del barrio Costa Sur, que está ubicado debajo del puente carretero que une a la localidad rionegrina con Neuquén.

El cuerpo tenía «un golpe en el lateral izquierdo» y en el lugar había manchas de sangre, detallaron. En cuanto a la víctima, comentaron que se trataba de un joven «conocido en el ambiente delictivo».

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que referentes de dicho órgano «encabezan la investigación y se hicieron presentes en el lugar que fue resguardado y en donde trabaja además la Policía de Río Negro a través de sus áreas de investigación».

«La acusación pública dispuso las medidas iniciales, entre ellas la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, con el objetivo de establecer la causa y circunstancias de la muerte», agregaron.