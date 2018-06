Un policía armado secuestró a su expareja junto a los hijos de ambos

Un joven policía de Chos Malal se encuentra detenido y en horas del mediodía era trasladado a la Oficina Judicial donde la fiscalía tenía previsto formularle cargos por privación ilegítima de la libertad de su ex pareja y sus hijos, a cuya vivienda concurrió en busca de los dos niños en el marco de un régimen de visitas. La policía por su parte inició una investigación sumaria.

El hecho tuvo lugar en la jornada de ayer en calle Catamarca en el barrio Cordillera del Viento, donde el policía fue en busca de dos hijos menores de 1 y 3 años, donde provocó la grave situación de violencia. La pareja se había separado por esta clase de hechos, que venían ocurriendo desde hace algún tiempo.

El hombre fue a la casa de un familiar de la mujer a buscar a los niños, pero como no estaban allí, informó a la policía y se trasladó hasta la casa de su ex pareja. Ante la negativa de la mujer de entregar a los niños, por motivos que se desconocen, el policía tomó la determinación de atrincherarse en el domicilio, tomando por la fuerza a su ex y los niños, sin permitir que nadie ingresara.

Los agentes llegaron al lugar luego de recibir un segundo llamado, pero esta vez del familiar donde se debía retirar a los niños, quien avisó que el uniformado se dirigía hacia la casa de su ex pareja. A partir de ahí comenzaron las negociaciones para que el hombre liberara a la mujer y a sus hijos, o que saliera de la vivienda y entregara el arma.

Luego de más de dos horas de un intenso diálogo y negociaciones de las que participaron el psicólogo policial y el fiscal de la V Circunscripción Judicial Ricardo Videla, el agente dejó salir a su ex y luego hizo lo propio, entregando su arma.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que habría intentado suicidarse, por lo que una vez que salió de la vivienda fue trasladado al hospital con una crisis emocional y el fiscal dispuso su detención.

Por otra parte desde la policía se informó a la jefatura de lo sucedido y se iniciarán las actuaciones sumarias correspondientes dado que el uniformado tiene que respetar las normativas vigentes y en todo caso podía recurrir a los mecanismos legales correspondientes para que el tema sea subsanado.

El policía, que lleva tres años en la fuerza iba a ser traslado en horas del mediodía a la Oficina Judicial donde la fiscalía formularía cargos por privación ilegítima de la libertad y también algunas medidas de coerción.