Intentó escapar al ver a los perros detectores y lo atraparon con drogas en Plottier: terminó demorado

Los canes especializados participaron de los controles realizados en espacios públicos de la ciudad.

Un operativo preventivo realizado por personal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén permitió secuestrar cocaína y marihuana en la ciudad de Plottier. El procedimiento se concretó durante una recorrida en una plaza, donde un joven intentó darse a la fuga al advertir la presencia de los canes especializados en detección de narcóticos.

Según se informó, el sospechoso salió corriendo cuando observó el despliegue policial, aunque fue rápidamente interceptado por los efectivos que participaban del control.

Hallaron cocaína, marihuana y una bolsa con cannabis

Tras ser demorado, el joven fue requisado por el personal policial. Durante el procedimiento se encontraron varios envoltorios que contenían cocaína y marihuana, además de una bolsa con cannabis.

De acuerdo con los datos oficiales, la sustancia secuestrada totalizó cerca de 30 gramos entre los distintos estupefacientes hallados.

El operativo contó con la participación de los perros detectores Thanos, Max, Emily y Quimey, junto a sus respectivos guías. Los canes forman parte de los equipos especializados que intervienen en controles preventivos y tareas de detección de drogas en distintos puntos de la provincia.

Controles preventivos contra el microtráfico

Las actuaciones se enmarcan en una serie de operativos desarrollados durante el fin de semana en distintas localidades neuquinas con el objetivo de prevenir la comercialización de estupefacientes.

Desde la fuerza indicaron que estas acciones forman parte de la estrategia de prevención y combate al microtráfico que se implementa en la provincia, en coordinación con las áreas de investigación y seguridad.

Además, destacaron que la desfederalización de los delitos vinculados al narcomenudeo permite una intervención más directa de la Justicia y de la Policía provincial en este tipo de investigaciones.