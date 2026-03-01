Una denuncia anónima destapó un punto de droga en Neuquén: armas y millones en efectivo

Los allanamientos en Neuquén permitieron secuestrar droga, armas y más de 3,7 millones de pesos.

Una denuncia anónima realizada a través de la aplicación Neuquén Te Cuida permitió iniciar una investigación que culminó con allanamientos, tres personas detenidas y el secuestro de droga, armas y más de 3,7 millones de pesos. El operativo se desarrolló en distintos puntos de Neuquén capital y puso al descubierto un punto de venta de estupefacientes que funcionaba bajo la fachada de un comercio en barrio Nuevo.

Investigación y tareas de campo

El aviso fue recibido el 19 de enero por el Departamento Antinarcóticos, que a través de la División Antinarcomenudeo comenzó tareas investigativas para corroborar los datos.

Las primeras averiguaciones confirmaron movimientos compatibles con la comercialización de sustancias ilícitas en un local que operaba como «despensa». Según se determinó, la actividad ilegal se extendía durante gran parte del día y generaba preocupación entre vecinos.

Con el avance de la pesquisa se identificó a un joven de 24 años que cumplía funciones como vendedor y a una pareja de 40 y 41 años señalada como proveedora de la sustancia.

Allanamientos en Villa María y el oeste

Reunidos los elementos probatorios, se dio intervención a la fiscal especializada María Eugenia Titanti, quien autorizó cuatro órdenes de allanamiento para un complejo de departamentos en barrio Villa María y un local con fachada de «gomería» en el oeste neuquino, en inmediaciones de Necochea y Dr. Ramón.

Las órdenes fueron ejecutadas el 27 de febrero, tras 30 días de investigación, y los procedimientos se extendieron durante aproximadamente cuatro horas.

Secuestros y detenciones

Como resultado, fueron detenidas tres personas y se secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios listos para la venta.

Además, se incautaron dos armas de fuego —un revólver y una pistola—, municiones de distintos calibres y 3.714.600 pesos en efectivo. También se dispuso la clausura de un domicilio y el secuestro de un vehículo Volkswagen Bora.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de la participación ciudadana mediante herramientas digitales que permiten canalizar información de manera anónima y segura.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.