Cayó un kiosco narco en Cipolletti tras cuatro allanamientos: hallan cocaína, balas y una moto robada

Un operativo encabezado por personal de la comisaría 45 y el grupo especial COER permitió incautar droga lista para su comercialización, municiones y una moto con pedido de secuestro por robo en Neuquén. Los procedimientos se realizaron mediante allanamientos simultáneos en distintos puntos de Cipolletti y derivaron en actuaciones por encubrimiento e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Cuatro allanamientos y hallazgos clave

El despliegue incluyó cuatro domicilios. En dos de ellos no se obtuvieron resultados, pero en los restantes se encontraron elementos que vincularían a los ocupantes con delitos graves.

En una vivienda se secuestraron 54 municiones calibre 9 milímetros y una caja vacía de calibre 22. También se halló una moto tipo enduro con pedido de secuestro vigente por robo en la provincia de Neuquén.

En el mismo lugar, los efectivos incautaron cerca de 360 mil pesos en efectivo, una balanza de precisión y 184 gramos de cocaína, sustancia confirmada mediante test de narcóticos.

Planta de cannabis y nuevas causas

En otro de los domicilios allanados se encontró una planta de cannabis de más de un metro y medio de altura en el patio trasero.

El hallazgo motivó una causa adicional vinculada a la Ley de Estupefacientes, ampliando el alcance de la investigación.

Investigación en curso

El operativo permitió retirar de circulación droga, municiones y recuperar un vehículo robado, mientras se avanza en la recolección de pruebas.

La presencia de dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento refuerza la hipótesis de que funcionaba un punto de venta de estupefacientes, ahora bajo investigación judicial.