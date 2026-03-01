ESCUCHÁ RN RADIO
Policiales

Mataron a un joven de 20 años a balazos en Cipolletti: la Fiscalía intervino y ya investiga el homicidio

La Fiscalía de Cipolletti investiga el homicidio de un joven de 20 años, baleado desde un vehículo en Circunvalación y Serafín González. Ordenaron la realización de la autopsia.

Redacción

Por Redacción

Investigan en Cipolletti el homicidio de un joven baleado desde un auto. Foto Archivo.

La fiscalía de turno de Cipolletti investiga un hecho ocurrido cerca de la 1 de la madrugada en la intersección de Circunvalación y Serafín González, donde murió un joven de 20 años.

La víctima fue identificada como Emmanuel Uriel Aguilera. Según las primeras diligencias, recibió disparos efectuados desde un vehículo.

Disparos desde un auto

De acuerdo con las pesquisas iniciales, dos personas habrían efectuado los disparos desde un automóvil, hiriendo de gravedad al joven.

Tras la notificación del hecho, se hicieron presentes en el lugar el fiscal jefe y el fiscal del caso en turno, quienes trabajaron junto al Gabinete de Criminalística y personal de las comisarías 45 y 79 de la policía de Río Negro.

Investigación en curso

Las tareas investigativas continúan y se solicitó al Cuerpo de Investigación Forense la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La fiscalía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el homicidio.


Temas

Cipolletti

Homicidio

Río Negro

