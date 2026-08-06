Video | Destruirán 800 armas de fuego, tumberas y municiones que fueron secuestradas en Neuquén

En un acto realizado hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, el Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó la entrega al Registro Nacional de Armas (RENAR) de un cargamento de 800 armas de fuego, 250 kilos de municiones, 400 cargadores y 27 miras telescópicas para su traslado y posterior destrucción en el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad contó con la participación del fiscal general José Gerez, el gobernador Rolando Figueroa y el jefe de la Policía provincial, Tomás Díaz Pérez. Por parte del RENAR estuvieron presentes Gerardo Jazmín, director nacional de Registro y Delegaciones, y Martín Eguinoa, director de Control Registral y Delegaciones.

RENAR gestionó la entrega del arsenal ilegal.

Todo el material remitido corresponde a elementos secuestrados en distintas investigaciones penales desarrolladas en la provincia que contaban con procesos judiciales concluidos y que permanecían bajo custodia del MPF. La remisión para la disposición final se llevó a cabo conforme al artículo 7° de la Ley 25.938, normativa que regula el Sistema de Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados.

El procedimiento fue coordinado por la Gerencia Administrativa del MPF en conjunto con la Policía provincial, bajo protocolos de resguardo, transporte y custodia. Una vez en manos del RENAR, el cargamento se trasladó a las instalaciones del BANMAC en la capital nacional para su destrucción definitiva.

El gobernador Rolando Figueroa estuvo presente en la entrega de armas secuestradas.

El gobernador Rolando Figueroa enmarcó el operativo dentro del plan integral de prevención: “Un Neuquén más seguro tiene que ver con un Neuquén con menos armas”, oportunidad en la que también ponderó la labor coordinada entre el MPF, la fuerza policial, el RENAR y las áreas de seguridad.

Por su parte, el fiscal general José Gerez resaltó el impacto directo de la medida en la política de seguridad pública: “Hoy se van de nuestra provincia 800 armas que han estado involucradas en hechos ilícitos y cuyos casos ya están resueltos”. Asimismo, precisó que cerca de 100 de estas armas provenían de causas vinculadas al microtráfico de drogas.

Durante el encuentro, Gerardo Jazmín valoró la articulación institucional: “Es muy importante para nosotros este trabajo. Destacamos el trabajo del Ministerio Público, del gobernador y también de la Policía por todo el trabajo que han hecho”.