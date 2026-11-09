Viajaban por una ruta de Río Negro rumbo a Las Grutas y el olfato de una perra dejó al descubierto marihuana

Mora, la perra que detectó marihuana durante un control sobre la Ruta 250. Foto: gentileza.

Un control policial sobre la Ruta Nacional 250 terminó con el hallazgo de cogollos de marihuana en un vehículo que viajaba desde Villa Regina hacia Las Grutas. La detección fue posible gracias a Mora, una perra especializada en la búsqueda de estupefacientes que participó del operativo realizado a la altura de Pomona.

El procedimiento se llevó adelante el pasado sábado 9 de noviembre, alrededor de las 15.20, en el kilómetro 258 de la ruta. Allí, efectivos de Seguridad Vial, Toxicomanía y la División de Planta Automotor realizaban tareas de identificación de personas y control vehicular.

Una perra policía marcó el vehículo durante el control en la Ruta 250

Durante el operativo, los policías detuvieron la marcha de un Peugeot 308 en el que se trasladaban dos hombres de 27 y 26 años, ambos domiciliados en Villa Regina.

Como parte de la inspección, personal de la Sección Canes realizó un recorrido externo por el vehículo junto a Mora. Fue entonces cuando la perra efectuó una marcación positiva, una señal que alertó a los efectivos sobre la posible presencia de sustancias estupefacientes en el interior del automóvil.

Ante esa situación, el personal policial consultó al conductor si transportaba alguna sustancia. El hombre respondió afirmativamente y exhibió voluntariamente una bolsa que contenía varios cogollos de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Intervino la Justicia Federal

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal federal de turno, Facundo Lencinas, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación correspondiente al conductor.

Posteriormente, personal de la Delegación de Toxicomanía llegó al lugar para completar las actuaciones. El procedimiento derivó en la apertura de un legajo preliminar por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, con intervención del Juzgado Federal de Roca.

El operativo se enmarcó en los controles preventivos que se realizan sobre las rutas de Río Negro, mediante el trabajo conjunto de distintas áreas policiales y la participación de canes entrenados para detectar estupefacientes.