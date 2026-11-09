El Tren Sanitario llega a Roca tras superar las 1500 atenciones en Chichinales

Se trata de una formación móvil del Estado nacional que inicia sus recorridos itinerantes por distintas provincias y localidades del país. Foto: gentileza.

Después de brindar 1.524 prestaciones gratuitas durante su paso por Chichinales, el Tren Sanitario «9 de Julio» arranca hoy sus actividades en Roca, donde permanecerá instalado hasta el próximo 20 de noviembre para acercar servicios médicos, estudios de alta tecnología y trámites nacionales a los vecinos rionegrinos.

El despliegue territorial -coordinado entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Capital Humano de la Nación- busca garantizar el acceso a la salud pública, acortar distancias asistenciales y fortalecer las redes de derivación. Con este arribo, el operativo ya suma cerca de 4.500 intervenciones en toda la provincia.

El balance en Chichinales y el detalle de las prestaciones

Durante su paso por Chichinales entre el 2 y el 6 de noviembre, la formación de 11 vagones equipados registró una fuerte demanda en salud visual y prevención. La Oftalmología encabezó la atención médica con 479 consultas, seguida por Fonoaudiología con 142 prestaciones, Mamografía con 83 estudios orientados a la detección temprana, Odontología con 61 pacientes y Medicina de Familia con 31 prácticas. El esquema asistencial se completó con Obstetricia (26), Salud Mental (15) y Rayos X (14).

En paralelo, las oficinas de asistencia social concretaron guarismos centrales: el área de Trabajo Social registró 363 intervenciones, el Centro de Documentación Rápida del Renaper confeccionó 232 DNI y pasaportes, y la delegación de Anses resolvió 78 trámites y consultas previsionales.

El recorrido provincial

Sumando las cifras de Chichinales, la formación ferroviaria acumula 4.474 intervenciones en territorio rionegrino. Su recorrido comenzó en Río Colorado con 1.478 prestaciones y continuó en el Valle Medio, donde registró 1.472 atenciones en Darwin entre el 19 y el 30 de octubre.

Además de la cobertura sanitaria y social, la infraestructura móvil articula directamente con los hospitales de cabecera y complementa su oferta con propuestas culturales, biblioteca, microcine y talleres de lectoescritura coordinados para niños y jóvenes de entre 4 y 16 años.

Próximas paradas y modalidad de atención

Tras su paso por Roca hasta el 20 de noviembre, el cronograma oficial continuará por Allen del 23 al 27 de noviembre y finalizará en Cipolletti del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

La atención al público se lleva a cabo de lunes a viernes en el horario de 8 a 16. Los turnos se otorgan de forma presencial y por orden de llegada al inicio de cada jornada, sujetos a los cupos diarios establecidos para cada especialidad.