Cuándo comienza el debate en Neuquén por el presupuesto del intendente Mariano Gaido

El concejal José Luis Artaza preside la comisión de Hacienda, que citó a los funcionarios del Ejecutivo por los detalles del presupuesto 2027 (foto Emiliano Ortiz)

El presupuesto para el funcionamiento de la ciudad capital en 2027 será abordado a partir del miércoles, cuando los funcionarios de las primeras líneas del intendente Mariano Gaido informen al Deliberante sobre las cifras y detalles de ingreso y la planificación del gasto.



La previsión del ejercicio económico ingresó el último día de octubre al Concejo y la comisión de Hacienda agendó tres reuniones en la sala de comisiones, detalló el presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza.



Según se informó en conferencia de prensa, el ejercicio 2027 será de 917.000 millones de pesos, de los cuales la mitad se destinará la ejecución de las obras públicas en la ciudad. En dólares, la estimación del presupuesto capitalino es de 587 millones, al dólar de venta oficial del Banco Nación.



Pero esta semana no se ingresará en el detalle fino de las obras públicas que se van a desarrollar el año entrante, sino los ingresos macro que prevé el Ejecutivo y la ordenanza tarifaria, que contiene las tasas.



El jueves en la sesión, el Deliberante ya adelantó que no se cobrará más la tasa del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) que será excluida de la tarifaria 2027, tras la aprobación del proyecto del Ejecutivo para la eliminación de ese tributo.

La cita en la sala de comisiones del Concejo



Este miércoles a las 9.00 fue citado el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky y el equipo del área de Ingresos Públicos de Neuquén capital. El viernes, las consultas se centrarán en los ingresos macro y en la planificación del gasto en cuanto a salarios, funcionamiento, servicios, obras y las inversiones financieras, por la comparencia de Juan Dutto, el subsecretario de Hacienda del municipio capitalino con todo el equipo de la secretaría económica que conduce Martín Hurtado.



La comisión se reunirá a las 10, en tanto se espera una asistencia ampliada no solo de los integrantes de la comisión legislativa de Hacienda sino a concejalas y concejales de otras comisiones, habilitados para las consultas.

Siguen los informes la próxima semana



El abordaje de los números de la gestión continuará el miércoles con una asistencia maratónica de secretarios a la comisión de Hacienda: a las 9 se prevé el informe sobre el plan anual de obras públicas, a cargo de Alejandro Nicola. Tendrá una hora para exposición y respuestas de los concejales, porque a las 10 fue citado el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata.

Y a las 11 fue convocado el equipo técnico de Santiago Morán, a cargo de la secretaría de Movilidad y Asistencia al Ciudadano.



El concejal Artaza dijo que los tres encuentros son los únicos previstos para abordar el detalle de la planificación presupuestaria, que debe ser aprobada antes de que finalice el ciclo legislativo el 10 de diciembre.

Con posterioridad a las exposiciones de los equipos técnicos, está prevista una última sesión plenaria el 26 de noviembre y luego quedarían dos sesiones ordinarias en diciembre para llevar a cabo la aprobación de los números y de la ordenanza tarifaria, que es la que determinará el grueso de los ingresos de la ciudad capital.



Al cabo de los informes, se deberá conocer la modalidad de cobro de las tasas municipales para el 2027 y el aumento previsto; las alternativas de la administración municipal para la recaudación y el plan de obras que se desarrollará el último año de gestión de Gaido. Los ingresos por la venta de terrenos del Parque Industrial Capital (PIC) integran las variables del ejercicio.