Gaido licita las máquinas para las elecciones municipales y la consulta popular

El intendente Mariano Gaido llamó a licitación para las máquinas electrónicas con las que se votará tanto para elegir una nueva gestión en 2027 como para el Si o No a la modificación de la Carta Orgánica de Neuquén capital.

El llamado se publicó el domingo 8 de noviembre en el boletín oficial de la comuna.

El viernes, por la misma vía, el jefe comunal promulgó la ordenanza sancionada en la sesión del jueves por el Deliberante, donde hizo la convocatoria a elecciones 2027 con un Concejo integrado por 20 representantes.

La normativa incluyó el llamado a consulta popular, que pondrá en vigencia, de resultar favorable, el congelamiento de bancas en la cifra de 20 representantes para la ciudad capital.

Actualmente la Carta Orgánica fija un tope de 30; en tanto con cada censo, tras superar los 200 mil habitantes, se adicionan representantes en el recinto legislativo según el crecimiento poblacional. Con los datos del Censo 2022, correspondía sumar 2 bancas.

El martes estará a la venta el pliego de licitación para la contratación de las máquinas, ya que Neuquén capital tiene establecido por ordenanza que el sistema de votación es la Boleta Única Electrónica.

En el edicto se aclaró que los dispositivos deberán prever que no solo se convocará a comicios municipales (no dice la fecha) sino en simultáneo a un referéndum popular «para resolver sobre la aprobación de la enmienda» que fue votada por mayoría en el Deliberante y para que se aplique, debe ser refrendada por la comunidad.

La última consulta popular en Neuquén fue convocada durante la primera gestión del intendente Mariano Gaido, cuando cambió, entre otras disposiciones para la ciudad, la elección cada 4 años de los concejales capitalinos junto con la elección a intendente/a. Antes el sistema preveía una renovación por mitades.

Los sobres con las ofertas se abrirán el 17 de noviembre en la sala Claudio Silvestrini, de la municipalidad de Neuquén. El boletín digital publicado este domingo reseña el decreto con el llamado a elecciones y la consulta popular, pero la documentación no estaba aun disponible en el digesto.