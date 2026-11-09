No alcanza con inscribirse: las pruebas que deberán aprobar los estatales para pasar a planta en Río Negro

El pase a planta permanente de más de 4.000 trabajadores estatales de Río Negro tendrá varias instancias de evaluación antes de concretarse. La adhesión individual es el primer paso, pero quienes busquen ingresar al régimen deberán aprobar un examen de idoneidad y cumplir con una serie de controles psicológicos y médicos.

El procedimiento quedó establecido en el Decreto 1032/26, que reglamentó la Ley 5866. La normativa detalla cómo se desarrollará el proceso, desde la inscripción hasta la incorporación definitiva a la administración pública provincial.

Cómo será el examen para ingresar a planta permanente

Uno de los requisitos centrales será aprobar un examen de idoneidad organizado por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en coordinación con la Comisión Ejecutiva Central.

La evaluación será de opción múltiple y se realizará de manera online, a través de una plataforma virtual. El contenido tendrá relación con el organismo en el que trabaja cada postulante, el lugar donde presta servicios, las funciones que desempeña y el agrupamiento en el que ingresará.

Los trabajadores tendrán a disposición el material de estudio en la plataforma del IPAP. La reglamentación también contempla la participación de facilitadores para orientar la preparación y la posibilidad de organizar clases magistrales por videoconferencia, siempre que existan las condiciones técnicas.

El llamado a examen se publicará en la página oficial del Gobierno provincial y en la plataforma del IPAP. La notificación deberá realizarse con una anticipación mínima de 20 días corridos.

Quienes no se presenten o desaprueben la primera evaluación podrán acceder a una nueva instancia, cuya fecha será definida por la Comisión Ejecutiva Central. En caso de ausencia, deberá justificarse para que pueda ser considerada por ese organismo.

Evaluación psicológica y examen toxicológico obligatorios

Además del examen de conocimientos, todos los agentes que estén en condiciones de adherirse al régimen deberán realizar obligatoriamente una evaluación psicológica y un examen toxicológico.

La reglamentación establece que los turnos y los lugares para realizar esos estudios serán gestionados por Horizonte Compañía de Seguros, a través de sus prestadores. Una vez cerrado el período de inscripción, las áreas de Recursos Humanos de cada organismo deberán contactar a los trabajadores para informarles la fecha, el horario y el lugar de los exámenes.

Los estudios deberán realizarse dentro de los 45 días corridos posteriores al vencimiento del plazo de adhesión. Una vez completados, los resultados serán remitidos al Sistema Provincial de Juntas Médicas, que tendrá 48 horas hábiles para emitir un dictamen de aptitud médica.

La resolución podrá determinar que el postulante es apto o no apto. En este último caso, la decisión será irrecurrible e impedirá el ingreso a la planta permanente.

Quiénes deberán pasar por una evaluación psicofísica

El decreto también contempla una evaluación específica ante el Sistema Provincial de Juntas Médicas para determinados trabajadores.

Deberán someterse a esa instancia quienes hayan acumulado más de 30 días corridos, continuos o discontinuos, de licencias médicas, readecuación de tareas o reducción horaria por razones de salud durante los últimos 12 meses, contados desde la presentación de la declaración jurada.

La Junta Médica deberá determinar si el trabajador está en condiciones psicofísicas de cumplir las tareas normales y habituales para las que fue contratado. La normativa establece excepciones para determinados tipos de licencias, entre ellas las vinculadas con accidentes o enfermedades laborales reconocidos por la ART, maternidad, paternidad y situaciones de violencia de género.

Recursos Humanos también evaluará el desempeño

Otra instancia estará a cargo de las áreas de Recursos Humanos de cada organismo. Una vez finalizado el plazo de adhesión, tendrán que elaborar un informe evaluatorio y fundado sobre el desempeño de cada trabajador.

Si la valoración resulta desfavorable, deberá ser elevada a la máxima autoridad del organismo para que ratifique o rectifique lo informado. Si se mantiene la evaluación negativa, el agente no podrá ingresar a la planta permanente.

El trabajador deberá ser notificado y tendrá un plazo de 48 horas hábiles para solicitar que se revise el informe.

Una vez completadas las distintas etapas, la Comisión Ejecutiva Central emitirá un dictamen sobre la viabilidad del ingreso. Los expedientes serán enviados a los organismos correspondientes para continuar con el trámite administrativo y elaborar el acto de incorporación a planta permanente.