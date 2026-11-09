Mucho sol, máximas de 32°C y fuertes vientos para este lunes 9 en Neuquén y Río Negro: mirá el pronóstico para hoy

El norte de la Patagonia transita un lunes de contrastes extremos, donde un bloque de aire caliente elevará las temperaturas a niveles de pleno verano. Además, se esperan fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con un 0% de probabilidades de lluvia en toda la región. Sin embargo, la combinación de sol intenso, sequedad y ráfagas veloces enciende las alarmas para quienes transiten las rutas o trabajen al aire libre.

Máximas de 32°C y fuertes vientos por la noche: qué dice el pronóstico para este lunes en el Alto Valle

Neuquén y General Roca será una de las zonas más calientes del mapa, exigiendo máxima hidratación.

Calor agobiante: en Neuquén capital , la temperatura saltará desde los 16°C matinales hasta una máxima de 32°C por la tarde. En General Roca , el termómetro no se quedará atrás y marcará 31°C .



en , la temperatura saltará desde los 16°C matinales hasta una máxima de por la tarde. En , el termómetro no se quedará atrás y marcará . El golpe del viento: a partir del atardecer, la intensidad del aire irá en aumento. Para la noche, se esperan ráfagas que alcanzarán los 59 km/h en toda la zona valletana.

Qué se espera para este lunes en Valle Medio y la costa de Río Negro

El este de Río Negro concentrará el escenario más hostil de la jornada. Al calor extremo se le sumará un vendaval que complicará la visibilidad y el tránsito.

Choele Choel: lidera las marcas térmicas con 32°C de máxima. El viento se hará sentir desde temprano, pero detonará por la noche con ráfagas violentas de entre 60 y 69 km/h .



lidera las marcas térmicas con de máxima. El viento se hará sentir desde temprano, pero detonará por la noche con ráfagas violentas de entre . Viedma: la capital provincial vivirá un calco meteorológico. Registrará 31°C de temperatura máxima y cerrará el lunes con fuertes ráfagas que también rozarán los 69 km/h.

El verano llegó a la cordillera: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro

Los centros turísticos experimentarán una tarde primaveral excepcional, ideal para disfrutar de los lagos, aunque con el viento como factor de precaución.