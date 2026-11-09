Mucho sol, máximas de 32°C y fuertes vientos para este lunes 9 en Neuquén y Río Negro: mirá el pronóstico para hoy
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un inicio de semana agobiante. El termómetro romperá la barrera de los 30°C en el Alto Valle y el este provincia. Los horarios más complicados.
El norte de la Patagonia transita un lunes de contrastes extremos, donde un bloque de aire caliente elevará las temperaturas a niveles de pleno verano. Además, se esperan fuertes ráfagas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con un 0% de probabilidades de lluvia en toda la región. Sin embargo, la combinación de sol intenso, sequedad y ráfagas veloces enciende las alarmas para quienes transiten las rutas o trabajen al aire libre.
Máximas de 32°C y fuertes vientos por la noche: qué dice el pronóstico para este lunes en el Alto Valle
Neuquén y General Roca será una de las zonas más calientes del mapa, exigiendo máxima hidratación.
- Calor agobiante: en Neuquén capital, la temperatura saltará desde los 16°C matinales hasta una máxima de 32°C por la tarde. En General Roca, el termómetro no se quedará atrás y marcará 31°C.
- El golpe del viento: a partir del atardecer, la intensidad del aire irá en aumento. Para la noche, se esperan ráfagas que alcanzarán los 59 km/h en toda la zona valletana.
Qué se espera para este lunes en Valle Medio y la costa de Río Negro
El este de Río Negro concentrará el escenario más hostil de la jornada. Al calor extremo se le sumará un vendaval que complicará la visibilidad y el tránsito.
- Choele Choel: lidera las marcas térmicas con 32°C de máxima. El viento se hará sentir desde temprano, pero detonará por la noche con ráfagas violentas de entre 60 y 69 km/h.
- Viedma: la capital provincial vivirá un calco meteorológico. Registrará 31°C de temperatura máxima y cerrará el lunes con fuertes ráfagas que también rozarán los 69 km/h.
El verano llegó a la cordillera: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro
Los centros turísticos experimentarán una tarde primaveral excepcional, ideal para disfrutar de los lagos, aunque con el viento como factor de precaución.
- Temperaturas altas: Villa La Angostura sorprenderá con una máxima de 28°C. Muy cerca, San Martín de los Andes tocará los 27°C, mientras que Bariloche registrará unos agradables 25°C.
- Viento constante: A diferencia de los valles, el viento en la cordillera soplará de manera moderada durante la tarde y la noche, con ráfagas contenidas en el tope de los 50 km/h.
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