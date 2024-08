Video | Así robó en una barbería de Viedma, horas después fue detenido

Un hombre de 31 años fue detenido por la policía de Viedma tras robar una barbería en la calle Álvaro Barros. La detención se produjo luego de que una vecina alertara sobre el robo al 911 RN Emergencias. El individuo quedó grabado por las cámaras del local.

El propietario del local denunció en Facebook los daños ocasionados por el ladrón, quien fue identificado como vecino del barrio y cliente habitual de la barbería. En su publicación, el dueño expresó: «Buenas gente!! Como ya saben en la madrugada entro a mi local a robar esta persona llamada Luciano Quiñigual que es vecino de la cuadra Álvaro Barros y es cliente de la pelu… Que está de más decir todo el daño que ocasionó; entre ello, el forcejeo para llevarse la tele hizo que se rompieran los plásticos de la tele».

«También al hacer 2 viajes para hacer las cosas golpeó las máquinas al punto que algunas de ellas se rompieron, al igual de tijeras y secadores, también parlante y puerta. Sumado a todo esto, mucha bronca de estar en este lugar porque es una sensación horrible, porque la gente que me conoce sabe que todo lo que tengo lo he logrado siempre trabajando sin ayuda de nadie!!! Siempre me peleé la frente, pagando mis impuestos, mis alquileres, municipio, habilitaciones, etc. Tienen mi permiso de compartir esta publicación!!», agregó el propietario de la barberia.

Las cámaras de seguridad mostraron cómo el ladrón forzó la puerta del local y se llevó un televisor que dejó abandonado detrás de un vehículo en la vía pública. Además, durante un allanamiento en un complejo de departamentos cercano, se encontraron 10 máquinas de cortar cabello, un aro de luz, el televisor robado, un parlante, y otros elementos de barbería.

El delincuente causó destrozos en el local. Foto: gentileza.

El Fiscal de turno ordenó el secuestro de los elementos encontrados y el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para recolectar pruebas.