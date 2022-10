Video: qué dijeron desde Remar sobre la trata y los allanamientos en Fernández Oro y Neuquén

Ayer se realizaron dos operativos en las instalaciones de la asociación Remar de Fernández Oro y Neuquén. El objetivo fue rescatar a víctimas de trata de personas. Los allanamientos fueron positivos y dos mujeres fueron rescatadas. Sin embargo, desde la asociación afirmaron que las chicas estaban por sus propios medios.

Esta mañana, la esposa del director a cargo de la asociación Remar, Ruth Roco dio declaraciones por los hechos sucedidos en las instalaciones. Según explicó, «el allanamiento se realizó por una denuncia que se realizó, no sabemos de quién es, pero supuestamente es por trata de personas”, aseguró.

Además, indicó que no hay detenidos y que no buscaban a nadie en particular. «Solo se llevaron a dos chicas que teníamos en la casa”. Señaló que una de ellas estaba en la casa hace cuatro meses y que fue traída por las asistentes sociales desde Huergo. Agregó que la joven estaba en situación de calle y había tenido problemas familiares. De la otra, dijo que había llegado voluntariamente desde Viedma hace tres meses.

Comentó que no tenían contacto con los familiares porque así lo había planteado la asistente social. “Ellos aconsejaron que no tuviera contacto con la familia por los problemas de violencia que había entre ellos”, expresó la mujer.

El centro no fue clausurado, sólo se cerró el área de las mujeres. El sector de los hombres sigue funcionando con normalidad. “Nosotros seguimos funcionando, ellos vienen voluntariamente, nadie los tiene presos, ni los obliga a nada”, aclaró.

Qué hacen en Remar

Remar es una organización que dispone de centros para cambios de hábitos en Río Negro desde 2017, también tiene un centro en Neuquén.

Se encarga de brindar ayuda a hombres y mujeres que se encuentran en situaciones de emergencia. Además, ofrecen internación gratuita, realizan campañas de prevención, ayuda social y asistencia a personas que viven en extrema pobreza.

En la página oficial de la organización aclaran que no son un centro de rehabilitación o un programa clínico, sino que realizan un trabajo de “desintoxicación” y ayudan en la resocialización de las personas.