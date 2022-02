Viedma: se inició el juicio por el asesinato de un adolescente y declaró el penitenciario que se encuentra imputado

Se inició el juicio por el asesinato de Rolando Vera de 17 años, que sucedió en noviembre de 2019, con los alegatos de apertura y la declaración de seis testigos. Esta primera de las tres jornadas previstas contó con la declaración del acusado Mario Huichaqueo, penitenciario, quien disparó con su arma reglamentaria e hirió en la espalda a la víctima.

Tanto la fiscalía como la defensa coinciden en que fue Huichaqueo quien disparó con su arma del Servicio Penitenciario al adolescente que lo hirió de muerte. Pero hay contrapuntos en la calificación del homicidio contra el acusado. La fiscalía sostiene que es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la defensa apunta al homicidio culposo.

Para la Fiscalía, representada por Juan Pedro Peralta y Yanina Pasarelli, «el imputado llegó a la plaza del barrio luego de enterarse de que su madre habría sido víctima de un robo que él, atribuía a alguno de los adolescentes que se encontraban en el lugar. Allí valiéndose de su pistola reglamentaria efectuó al menos tres disparos contra el grupo compuestos por tres jóvenes”.

«Luego de ello se retiró del lugar para ir a la casa de su madre, a tres cuadras de allí. En ese lugar, víctima y victimario volvieron a encontrarse y, ante la risa del primero, el imputado “efectúa al menos siete disparos contra Vera” que intentaba huir hasta que se desvaneció y quedó tirado en la vereda. El deceso se produjo consecuencia de un shock hipovolémico».

La calificación legal endilgada al autor es la de abuso de armas (por los hechos de la plaza) y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “No hay dudas de que este empleado policial con 17 años de antigüedad en la fuerza no hizo nada para evitar que el hecho ocurriera», conociendo “el gran poder ofensivo y la letalidad” de los disparos de arma de fuego.

“No le importó, le fue indiferente” y dejó a la víctima – un adolescente de 17 años- “librado al azar”, en el marco de un conflicto que el hombre adulto “originó habiendo podido evitarlo”. La fiscalía también señaló «que el detonante del hecho fue el presunto robo perpetrado en la casa de la madre del acusado» y que “no hay pruebas” de que Vera haya sido autor del mismo. “Y aunque las hubiera, no justificarían la muerte”.

“No estamos acá para juzgar al adolescente” que murió a manos de un hombre “enfurecido” y al que “no le importaba nada”, que “nunca se detuvo o desistió de su accionar, teniendo a su alcance muchas opciones y comprendiendo en todo momento lo que sucedía”; concluyeron luego de describir los testigos que buscarán probar su teoría del caso.

La defensa privada, a cargo de Damián Torres, aseguró que si bien su defendido “va a ser declarado culpable” la diferencia se encuentra en el delito por el cual será condenado. En este sentido aclaró que hay detalles “que no se van a poner en tela de juicio” entre ellos que el imputado “efectuó disparos y que el joven murió por esos disparos”.

Fundamentó en los alegatos que Huichaqueo «siempre actuó con una intencionalidad de asustar, nunca pensó que esas balas que estaban dirigidas a otros lugares podía rebotar desde tanta distancia y cambiar la trayectoria como lo hizo. Esto nos lleva que estamos en un caso de culpa consciente».

Torres también afirmó que su defendido «va a tener sanción pero no la que pide la fiscalía». En este sentido aclaró que por el primero de los hechos ocurrido en la plaza pedirán la absolución.

El abogado defensor reiteró que durante el juicio «presten atención a los testigos que era lo que le decía Vera en ese momento. Al principio hubiera estado justificada el repeler, el problema fue que después avanza y efectúa tres disparos que uno de ellos es el que rebota. Esto es lo que calificamos como homicidio culposo».

El tribunal se integra con Marcelo Chironi, Carlos Reussi y Daniela Zagari.

"Yo nunca pensé en hacerle nada a nadie”

Durante la audiencia, familiares y amigos de Huichaqueo manifestaron frente a los tribunales por la libertad del acusado.

El debate se abrió con las exposiciones fiscales y de la defensa de sus teorías de lo ocurrido. Luego, Huichaqueo declaró y aportó su versión, empezando que concurrió a la vivienda de su madre con el relato de su hermano que “le había entrado a robar”, quién “había entrado” y “se habían llevado la bicicleta de mi hija y otra que tenía y solíamos usarla para salir a andar en bici con ella. Se llevaron cajones de cervezas y esas cosas».

Agregó que fue al “barrio IPPV y estaban mis dos hermanos y a mi mamá muy asustados”. Contó que buscó “un chaleco en el que tenía el arma reglamentaria” y se dirigió a la plaza. Al llegar se encontró con Vera (la víctima) y “su grupo de amigos”.

“Bajé con el arma, pero nunca pensé en usar el arma para lastimar o hacerle daño a alguien, yo solamente bajé con el arma para asustarlos. Yo nunca pensé en hacerle nada a nadie”, resaltó.

Siguió el relato con que discutieron y les “pedí que me devuelvan las cosas». Aseguró que fue agredido “verbalmente y con puños. Ahí hice tres detonaciones para sacármelos de encima, levanté el brazo para el aire, del lado izquierdo de Vera y él me dijo que le pegue un tiro en la cabeza», describió.

Al arribar el “personal policial en un móvil fueron recibidos con piedrazos y botellazos por el grupo de Vera. Ahí el personal les disparó con escopetas, Burgos se tiró enseguida cerca mío y Vera salió disparando a un Peugeot. Yo si hubiese querido hacer daño, hubiera lastimado a Burgos sin usar el arma, porque tuve todas las posibilidades de hacerlo cuando estaba tirado en el suelo».

Luego, cuando “me dirigí hacia mi vehículo, Vera me tiró, no sé si era un ladrillo o una piedra, pero vino en dirección hacia mi cabeza”. Y, después, el joven “me largó un piedrazo al auto, me rompió la luneta de atrás y ahí tampoco frené”.

Al final, Huichaqueo sacaría su arma reglamentaria y dispararía, causándole la muerte a Vera. La versión de la defensa es que la bala rebotó y alcanzó a la víctima.