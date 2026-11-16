Dos intervenciones preventivas desplegadas por la Policía de Río Negro a partir de alertas ingresadas al sistema de emergencias 911 terminaron con la detención de dos hombres, de 20 y 28 años, en diferentes puntos de la capital provincial. Uno de ellos fue interceptado tras intentar escapar de un control en motocicleta, mientras que el otro registraba un requerimiento judicial vigente emitido por la Fiscalía 5.

Persecución y secuestro de una motocicleta

El primero de los operativos se originó a raíz de una advertencia telefónica que alertaba sobre la presunta presencia de personas armadas a bordo de una motocicleta. A partir de ese aviso, los operadores del sistema de monitoreo realizaron un seguimiento mediante las cámaras de seguridad urbanas, logrando ubicar el rodado en la intersección de la calle Bouchard y la Ruta Nacional 3.

Con los datos aportados por el centro de visualización, una patrulla policial se dirigió rápidamente hacia el sector para interceptar el vehículo. Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, los dos ocupantes de la moto aceleraron y emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución por distintos tramos de la ciudad.

El seguimiento se extendió hasta la rotonda de Santa Clara y avenida Perón, donde efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) lograron cerrarles el paso y concretar la interceptación. Al ser reducidos e identificados, los policías constataron que se trataba de un joven de 20 años y un adolescente de 15. Durante el cacheo preventivo de rigor, los agentes verificaron que ninguno de los dos portaba armas de fuego, descartando la sospecha inicial.

No obstante, ante la maniobra evasiva y con la intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del joven mayor de edad por el delito de resistencia a la autoridad, además del secuestro de la motocicleta en la que circulaban. En paralelo, el menor de 15 años fue trasladado al Centro de Atención y Tratamiento (CAT) para su resguardo; tras ser revisado por el médico policial, fue entregado a su madre por orden fiscal. En el lugar también trabajó el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias de rigor.

Detenido con pedido de captura vigente

El segundo procedimiento tuvo lugar a partir de un llamado registrado a las 22:33 en el Centro Inteligente de Seguridad, mediante el cual se advertía sobre un grupo de hombres que ocasionaba molestias en la vía pública, en la zona comprendida por las calles 105 y 109.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales procedieron a identificar a los presentes para corroborar la situación. Al cargar los datos filiatorios en el sistema informático policial, los uniformados comprobaron que uno de los individuos, un hombre de 28 años, poseía un pedido de captura activo desde el pasado 6 de noviembre de 2026, solicitado por la Fiscalía 5.

De inmediato se dio aviso a la fiscal de turno, quien ordenó su detención y las diligencias judiciales correspondientes para ponerlo a disposición de la Justicia.