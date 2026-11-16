La municipalidad reabrió el padrón de empresas interesadas en comprar terrenos en el nuevo Parque Industrial Neuquén (PIC). El registro cerró el 28 de agosto, con unas 340 sociedades interesadas en asentarse en el nuevo ejido y una demanda de más de 1.370 hectáreas para radicarse en el PIC.

Las autoridades habían adelantado que se iba a reabrir el registro y el 10 de noviembre el intendente Mariano Gaido firmó el decreto que los habilitó a ingresar al expediente.



“No habrá dos registros, el padrón oficial de empresas interesadas se enviará al Concejo Deliberante en un proyecto que prevé la ampliación del PIC, la relocalización del Parque Solar, el listado con las empresas que precalificaron con opción a compra y el precio de la tierra”, dijo el coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi.



Dijo que mientras se realizaba la selección de las firmas que cumplían con los requisitos para ofertar “en paralelo hubo muchas empresas que dijeron que no se enteraron, o no se animaron a hacer el trámite o tenían la limitación de no tenerla radicación en la ciudad aunque están operando acá hace muchos años”.



Agregó que se estableció que podrán inscribirse las sociedades que tengan más de 50 años en la región, las de servicios públicos concesionados de la ciudad, firmas con más de 20 años de licencia comercial en Neuquén (aunque estén radicadas fuera de la provincia) y las que tengan certificado de empresa neuquina, que extiende el Centro Pyme.



Contardi consideró que serán incluídas más de 150 razones sociales de gran porte que no ingresaron en el expediente. El registro permanecerá abierto hasta febrero para que cumplimenten la documentación si tienen domicilio legal en otra jurisdicción y desarrollan actividades “en la ciudad y territorio de Neuquén, con establecimientos, bases operativas u oficinas; que emplean a residentes en la provincia, tributan en la jurisdicción y han realizado inversiones sostenidas en el territorio”, dictó el decreto.