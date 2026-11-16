Río Colorado sumará seis barrios a la red cloacal con una obra que beneficiará a 10.000 vecinos

El recambio de cañerías busca reducir obstrucciones y evitar roturas recurrentes en la red cloacal de la localidad. Foto: gentileza.

Seis barrios de Río Colorado se incorporarán al servicio de cloacas a partir de una obra provincial que alcanzará a unos 10.000 habitantes. El proyecto tendrá una inversión de $10.298.408.487 (unos US$ 6,56 millones) y será ejecutado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La intervención contempla el tendido de nuevas redes colectoras, el recambio de cañerías obsoletas en el sector céntrico y la ampliación del sistema de tratamiento de líquidos.

Las nuevas redes colectoras abarcarán 17.700 metros y llegarán a seis sectores que hasta ahora no contaban con el servicio: Bournichon, Villa Mitre, Buena Parada, Terminal, Cooperativa de Mujeres y Purruca Hue.

Los trabajos ya están en marcha con la instalación de la Impulsión N°1, un conducto de polietileno de 1.750 metros que conecta las estaciones de bombeo 1 y 2. En etapas posteriores se sumarán otras dos líneas de impulsión hasta llegar a las lagunas de tratamiento.

Cómo será la ampliación de la planta depuradora

El plan incluye una modernización integral de la planta depuradora. Se sumarán cuatro lagunas nuevas para ampliar la capacidad de procesamiento, dos destinadas a la sedimentación y dos al tratamiento mediante aireación. Además, se instalará una casilla de cloración y un sistema de reuso para aprovechar el líquido tratado en unas 50 hectáreas.

La futura Estación Elevadora N° 6 se construirá en las inmediaciones de este predio para impulsar los líquidos hacia las nuevas lagunas de tratamiento. Foto: gentileza.

Para reducir el impacto del viento y contribuir a filtrar el aire, se forestará el perímetro del predio con sauces. A su vez, mientras las lagunas actuales siguen operando, se renovarán los equipos de aireación.

La infraestructura se completará con dos estaciones elevadoras nuevas. Una de estas reemplazará a la actual estación 2, cuya estructura está deteriorada y opera con equipos antiguos. La otra será la estación 6, ubicada cerca de la planta, para impulsar los líquidos hacia el tratamiento. También se renovarán las bombas de las estaciones existentes.

Reemplazarán cañerías antiguas en el centro de Río Colorado

Otro eje central de la obra será el recambio de 1.500 metros de cañerías distribuidos en unas 15 cuadras del casco céntrico, trabajo que se encararía en una segunda etapa. Los conductos actuales son de asbesto cemento y tienen más de 40 años de antigüedad.

El proyecto contempla intervenciones sobre la traza vial céntrica con rotura de pavimento para el ingreso de la maquinaria perforadora. Foto: gentileza.

Para evitar manipular ese material, que contiene microfibras tóxicas, se instalarán nuevos caños de polietileno por el centro de las calzadas mediante el uso de tunelera, lo que permite trabajar sin intervenir directamente sobre la red vieja.

«En la zona céntrica se incluye rotura de pavimento y colocación de cañería nueva con tunelera para reemplazar a la existente de asbesto, que trata de no manipularse por un tema ambiental», explicó el ingeniero Germán Ferro, inspector de la obra. Y advirtió: «Son aproximadamente unas 15 cuadras y probablemente sea el lugar más complejo de toda la obra«.

De cara a los próximos meses, desde la inspección de obra adelantaron que el avance en el tendido de cañerías obligará a delimitar y cortar calles, lo que podría entorpecer el tránsito.